웹젠, 지스타서 ‘뮤 IP 신작’ 시네마틱 티저 최초 공개

웹젠의 PROJECT G 부스 조감도. 웹젠 제공

웹젠이 국제 게임 전시회 지스타 2025에서 미공개 뮤(MU) IP 신작 시네마틱 티저 영상을 최초로 공개한다고 11일 밝혔다.

뮤 IP 신작 PROJECT G(가제)는 자회사 웹젠레드스타에서 개발 중인 핵앤슬래시 액션 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다.

웹젠은 오는 13일 지스타 2025 전시 시작과 함께 전시 부스에 설치된 대형 스크린을 통해 뮤 IP 신작 시네마틱 티저 영상을 송출하고, 공식 유튜브 채널에 공개한다.



영상은 약 1분 분량의 시네마틱 티저로 뮤 IP 고유의 세계관을 온전히 계승해 마신 세크네움을 몸 속에 가두고 악마화 된 쿤둔의 이야기를 다루고 있다.

또한 웹젠은 전시 부스 내에 실제 게임 캐릭터가 사용하는 무기로 대형 조형물을 설치해 관람객들의 눈길을 끌 예정이다.

뮤 IP 자체개발 신작 PROJECT G는 현재 대규모 내부 투자와 함께 서구권 공략을 목표로 개발 중이며, 후속 게임 정보는 사업 일정에 따라 순차적으로 공개될 전망이다.

한편 웹젠은 이번 전시에서 PROJECT G 외에 전략 디펜스 게임 게이트 오브 게이츠(Gate of Gates)도 최초 공개하고 게임 시연을 진행한다. 또 다른 자체개발 신작 ‘테르비스’와 캐릭터 브랜드 ‘웹젠 프렌즈’를 연계해 가족 단위 방문객 대상 이벤트 존도 운영한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

