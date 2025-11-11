불가리, 2025 홀리데이 시즌 캠페인 공개

사진=불가리

불가리가 2025 홀리데이 시즌 캠페인을 공개한다고 11일 밝혔다.

기쁨과 예술, 그리고 뜻깊은 만남의 순간들로 빛나는 불가리의 홀리데이 시즌. 로마의 별빛 아래, 불가리는 함께 빛나는 축제의 시간으로 모두를 초대한다.

메종의 상징적인 디자인과 장인정신이 더해져 빛나는 불가리의 아이콘들은 2025 홀리데이 시즌을 맞이하여 모두가 함께 나누는 축제의 순간을 찬란하게 비춘다. 로만 주얼러 불가리는 영원의 도시 로마의 마법 같은 순간에서 영감 받은 빛과 움직임, 그리고 진정한 설렘으로 가득한 세계를 펼쳐낸다. 경이로움이 살아 숨 쉬는 황홀한 하늘 아래, 가족과 친구, 사랑하는 이들이 웃음과 예술, 그리고 이탈리아 특유의 세련된 우아함으로 가득한 따뜻한 메세지를 전한다.

각각의 캠페인 이미지와 영상들은 소중한 순간의 찬란함을 담아내며, 매 순간 감정을 전하는 영원한 선물로 거듭난다. 이 축제와도 같은 찬란한 에너지는 지타 도트빌(Zita d’Hauteville), 킷 프라이스(Kit Price), 김지훈(Jihoon Kim), 마이크 쿠옌(Mike Quyen), 재스민 투크스(Jasmine Tookes) 등의 크리에이티브 컨스텔레이션(Creative constellation, 별자리처럼 별이 모여있는 듯한 크리에이티브 그룹을 의미)을 통해 드러나며, 포토그래퍼 및 디렉터 듀오 브루노+니코(Bruno+Nico)의 렌즈 아래 하나로 이어진다.

사진=불가리

불가리의 주얼리가 지닌 시간을 초월한 매력과 다채로운 스타일링의 가능성은, 새롭게 선보이는 신제품부터 오랫동안 사랑받아온 베스트셀러에 이르는 풍부한 셀렉션을 통해 밝게 빛난다. 메종의 시그니처인 옐로 골드를 비롯해, 다채로운 젬스톤과 다이아몬드로 풍부하게 장식된 디자인, 그리고 메종의 아이코닉한 스타일 해석까지 더해지며, 세르펜티(Serpenti), 디바스 드림(Divas’ Dream), 비제로원(B.zero1), 불가리 투보가스(Bvlgari Tubogas), 불가리 불가리(Bvlgari Bvlgari), 그리고 불가리 카보숑(Bvlgari Cabochon) 컬렉션까지 서로 모두 자연스럽게 어우러지고 이는 주얼리를 겹치고, 더하고, 조합하여 새로운 스타일링을 끊임없이 선보이고 제안한다.

홀리데이 시즌의 기쁨과 축하의 순간들은 불가리의 가장 아이코닉한 워치 크리에이션 속에서 그 기쁨이 배가된다. 유연한 실루엣의 세르펜티 투보가스(Serpenti Tubogas), 부드럽게 손목을 감싸는 세르펜티 세두토리(Serpenti Seduttori), 현대적인 우아함을 담은 불가리 불가리(Bvlgari Bvlgari), 그리고 스포티하고 시크한 감각의 불가리 알루미늄(Bvlgari Aluminium)에 이르기까지 각 타임피스는 불가리의 고유한 미학적 언어를 지니고 있다. 특히 불가리의 건축적 미학을 대표하는 옥토 로마(Octo Roma)와 울트라씬 워치메이킹 혁신의 정수를 보여주는 옥토 피니시모(Octo Finissimo)는 홀리데이 기프트 셀렉션을 완성하며 이탈리아 디자인과 스위스 워치메이킹 전문성을 대담하게 표현한다.

불가리 호텔 & 리조트(Bvlgari Hotels & Resorts)는 반짝이는 조명과 세련된 장식이 어우러진 우아한 분위기 속에서 홀리데이 시즌을 맞이한다. 미슐린 스타 셰프 니코 로미토(Niko Romito)는 이탈리아 전통에서 영감을 받은 스페셜 메뉴를 선보이며 그의 시그니처 파네토네(Panettone)는 호텔 입구에 마련된 크리스마스 하우스 라 카세타(La Casetta)에서도 만나볼 수 있다. 또한 축하의 정신과 의미 있는 만남의 기쁨, 그리고 시즌 자체가 지닌 설렘은 전 세계 일부 불가리 부티크에서 제공되는 디지털 체험 프로그램에서도 이어진다.

한편 현대백화점 판교점에서 펼쳐지고 있는 불가리 홀리데이 디바스 드림 팝업에는 지난 7일 불가리 앰버서더이자 배우 김지원이 방문하여 빛나는 스타일링과 함께 불가리의 홀리데이 무드를 전했다. 이후에도 세계 센텀시티점, 강남점 그리고 더현대 서울로 이어지는 팝업은 물론, 불가리 부티크 방문객들은 불가리의 특별한 기프트 패키징 서비스, 큐레이션된 플레이리스트 감상, 그리고 시즌의 빛과 감성을 담은 셀피 퍼스널라이징 등 몰입형 경험을 직접 체험하며 불가리가 전하는 기쁨의 홀리데이를 즐길 수 있다.

불가리 홀리데이 디바스 드림 팝업은 현대백화점 판교점(11월 6일~11월 16일)을 시작으로 신세계백화점 센텀시티점(11월 21일~11월 30일), 신세계백화점 강남점(12월 4일~12월 14일), 더현대 서울(12월 18일~12월 31일)에서 순차적으로 진행된다.

이외에도 11월 10일부터 12월 25일까지 공식 온라인 스토어 및 카카오톡 선물하기에서는 불가리 홀리데이 스페셜 패키지와 연말 연초를 기념하는 아름다운 그리팅 카드를 함께 제공하는 프로모션을 진행한다. (일부 제품 제외)

불가리의 홀리데이 캠페인과 디바스 드림 팝업 등 관련된 자세한 내용은 불가리 공식 홈페이지 및 브랜드의 공식 카카오톡 채널을 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]