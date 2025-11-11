“실제 부부 케미 그대로” 안세호♥이진희, 넷플릭스 ‘당신이 죽였다’ 출연 화제

사진= 안세호 SNS

넷플릭스 시리즈 ‘당신이 죽였다’에 실제 배우 부부 안세호(44)·이진희(42)가 함께 출연해 화제를 모으고 있다.

이들 부부는 극 중 장승조와 이유미가 사는 집 아랫층에 거주하는 이웃으로 등장한다. 극에서 이진희는 귤을 가져다 주러 갔다가 이유미가 가정 폭력에 시달리고 있음을 알게 되며, 안세호·이진희의 딸 김주아가 장승조 동생 이호정과 엘리베이터에 나란히 서는 장면도 극의 흐름에서 중요한 포인트로 작용한다.

안세호와 이진희는 2007년 뮤지컬 ‘오! 당신이 잠든 사이’에서 만나 인연을 맺고 7년간 열애 끝에 결혼했다. 이후 2021년 영화 ‘모가디슈’에서도 부부로 출연하며 연기 호흡을 보여준 바 있다.

시리즈 ‘당신이 죽였다’는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, 서스펜스 장르 소설을 원작으로 한다. 촘촘하고 긴장감 있는 스토리텔링과 폭력에 맞서는 주인공들의 이야기가 특징이다.

공개 이후 넷플릭스 한국 1위, 글로벌 3위에 오르며 흥행을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

