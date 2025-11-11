LG, 창원특례시와 고향사랑기부제 협약식 진행

사진=LG 세이커스 제공

프로농구 LG는 “지난 10일 창원특례시와 고향사랑기부제 활성화를 위해 협약식을 진행했다”고 11일 밝혔다.

프로농구 최초로 진행된 이번 협약은 스포츠를 통한 지역 상생 및 고향사랑기부제 활성화를 위해 진행됐다. 고향사랑기부제 답례품으로 LG 홈경기 관람 할인권을 고향사랑e음에서 선택할 수 있다.

고향사랑기부제는 주소지 외의 지자체에 기부하고 세액공제(10만원까지 전액, 초과분 16.5%), 답례품(기부금 30%) 혜택을 받을 수 있는 제도이다. 기부는 고향사랑e음 홈페이지, 농협·국민·신한·기업·하나은행 앱, 전국 NH농협 방문을 통해 가능하다.

손종오 LG 단장은 “프로농구 최초로 고향사랑기부제에 동참하게되어 뜻깊게 생각한다. 저희를 통해 고향사랑기부제가 조금 더 활성화가 되기를 기원하며, 연고지 지역 상생을 위해 여러 기관들과 같이 노력하겠다”고 했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]