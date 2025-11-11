황아름 프로, 골프 꿈나무 양성 위해 유튜브 ‘황아름의 하드캐리’ 시작

황아름 프로. 사진=황아름

KLPGA 정회원이며 용인장학재단 홍보대사인 황아름 프로가 ‘황아름의 하드캐리‘ 유튜브 채널을 시작했다고 11일 밝혔다.

황아름 프로에 따르면 하드캐리 유튜브 채널을 통한 채널을 통한 수익금은 우리나라 골프 꿈나무 및 도움이 필요한 아동 청소년들에게 기부를 목적이다.

지난 10월 25일 첫 번째 에피소드로 동탄의 맛집인 인생역전족발에서 일일 알바를 체험하는 콘텐츠를 촬영했다. 단순한 알바 체험이 아닌 실제로 족발을 삶는 과정부터 직접 서빙, 설거지 등 실제 직원들이 하는 업무를 똑같이 진행하며 방문한 손님들과 황아름 프로를 직접 보기 위해 찾아온 팬들에게 하드캐리한 모습으로 선사하기도 했다. 촬영이 끝난 후 황아름 프로를 기다리는 팬들에게는 일일이 인사하며 사인을 해주고 사진을 찍어주기도 했다고 관계자는 전했다.

황아름 프로는 “단순하게 개인의 콘텐츠에 머무르지 않고 다양한 예능 및 공익적인 콘텐츠를 담아내며 저의 꾸미지 않은 본연의 모습을 보여드리고 골프 꿈나무 양성을 위한 기부를 통해 골프계에 선한 영향력을 확산시키고 싶다”고 말했다.

또한 “골프대회 및 다양한 프로모션 골프 이벤트를 통해서도 자주 찾아뵐 계획이니 많은 관심과 황아름의 하드캐리 좋댓구알 부탁드리고 흥미로운 이슈와 스토리가 담긴 콘텐츠로 소통하고 싶다”라고 전했다.

황아름프로는 국가대표 상비군 출신으로 한국여자프로골프협회(KLPGA) 정회원이다. 최근 용인시 장학재단 홍보대사로 위촉되었으며, SBS골프 아카데미, 레슨팩토리6, JTBC골프 가문의 영광 등의 다양한 채널에 출연하며 얼굴을 알렸고 현재 TV CF ‘헬로캐디’ 모델로도 활동 중이다. 지난 4년간 경찰대학, 용인대학교, 가천대학교에 외래교수로서 강단에서 학생들을 가르치며 교육자의 길을 가고 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]