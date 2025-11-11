자담치킨, 유소년야구대회 공식 후원… 미래 세대를 위한 건강한 성장 응원

치킨 프랜차이즈 자담치킨은 대한생활체육야구협회가 주최한 ‘2025 우수팀 초청 유소년야구대회’를 공식 후원하며, 스포츠를 통한 미래 세대의 건강한 성장을 응원한다고 밝혔다.

이번 대회는 대한생활체육야구협회 창립을 기념해 11월 8일부터 16일까지 양주체육공원 유소년야구장에서 개최되며, 전국의 초등학교 우수 야구팀 9개 팀이 참가해 조별리그와 결선 토너먼트를 거치며 열띤 경쟁을 벌인다. 결승전은 오는 11월 16일에 열릴 예정이다.

자담치킨은 유소년 선수들이 건강한 경쟁을 통해 협동심과 스포츠맨십을 기를 수 있도록 대회를 후원하고, 대회에 참가한 선수들과 가족, 관중들에게 브랜드의 따뜻한 응원을 전했다.

자담치킨은 국내 최초로 동물복지 원료육을 도입한 치킨 브랜드로, 조리 전 과정에 프리미엄 재료를 사용하며 윤리적이고 지속 가능한 식문화를 실현해 왔다. 특히 아동과 청소년을 위해 아동복지시설 치킨 나눔, 저소득층 어린이를 위한 생일 선물 프로젝트, 동물복지 어린이 그림 공모전, 수험생 응원 캠페인 등 자사가 지향하는 방향에 부합하는 사회공헌을 꾸준히 실천하고 있다.

자담치킨 관계자는 “미래 세대가 스포츠에 참여하며 바르게 성장하고 협력과 배려의 가치를 배울 수 있도록 이번 유소년야구대회를 후원했다”고 말했다. 자담치킨은 앞으로도 지역 사회나 관련 단체와의 유기적인 연계를 통해, 브랜드 철학이 담긴 공익 활동을 지속적으로 전개해 나갈 계획이다.

한편, 대한생활체육야구협회는 생활체육의 저변 확대를 위해 설립된 비영리단체로, 이번 대회는 협회 창립을 기념하는 첫 공식 경기다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]