표창원 충격 고백, 프로파일러 된 계기…“친구가 유괴살인범이었다”

프로파일러 표창원이 자신의 직업 선택에 큰 영향을 준 충격적인 사건을 공개했다.

9일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 표창원이 배우 임원희, 윤현민, 개그맨 허경환과 함께 다양한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 윤현민이 “예전에는 프로파일러라는 직업군이 없지 않았나. 어떻게 그 길을 걷게 되셨나?”라고 묻자, 표창원은 조심스레 개인적인 이유를 털어놨다.

그는 “사실 개인적으로 아픈 이유가 있다”고 말하며 입을 열었다. 이어 그는 “1990년 6월 25일에 발생한 유괴 살인 사건의 범인이 고등학교 3학년 때 알던 친구였다”며 “홍순영이라는 여학생이었다. 결국 사형 선고를 받고 집행됐다”고 밝혔다.

당시 사건은 가짜 여대생으로 위장한 홍순영이 6세 여아를 유괴·살해하고 피해자 가족에게 몸값을 요구한 충격적인 사건이었다. 홍순영은 1991년 9월 대법원에서 사형이 확정되어 같은 해 12월 형이 집행됐다.

표창원은 “분명히 알고 지냈고, 전혀 이상한 점을 못 느꼈던 평범한 사람이 괴물이 된 과정을 밝혀야 한다는 숙제를 떠안았다”고 말했다. 그는 “그 사건 이후 영국으로 유학을 가면서 처음으로 ‘프로파일링’이라는 학문을 알게 됐다”고 덧붙였다.

이에 임원희는 “친구가 그렇게 되는 경우는 흔치 않다. 운명적인 계기 같다”고 놀라워했고, 표창원은 “저도 그렇게 생각한다”며 담담하게 반응했다.

