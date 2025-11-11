마라톤 출전 중 트럭에 치여 뇌사 사고…진태현 안타까움 전해

사진= 진태현 SNS

배우 진태현이 최근 마라톤 대회에서 발생한 안타까운 사고 소식을 공유하며 안타까운 심경을 전했다.

진태현은 10일 자신의 SNS 계정을 통해 충북 옥천군에서 열린 마라톤 대회 중 발생한 사고 기사를 올리며, “올해 동아 마라톤 2시간 13분으로 열정 가득한 유망주 선수였습니다. 공식 도내 마라톤 대회에서 2차선 도로 중 1차선만 통제했다고 합니다. 너무 답답하고 먹먹합니다”라고 말했다.

사고는 이날 오전 10시 8분쯤 발생했다. 20대 참가자 A씨(25)가 1t 포터 트럭에 치이면서 머리 등을 크게 다쳐 대전의 한 종합병원으로 옮겨졌으나 끝내 뇌사 판정을 받고 연명 치료를 받는 중이다.

경찰에 따르면, 사고 당시 마라톤 구간은 두 개 차로 중 한 개 차로만 통제됐고, A씨는 최선두에서 뛰고 있었다. 트럭 운전자 B씨(80대)는 “사람을 보지 못했다”고 진술했으며, 음주운전은 아닌 것으로 확인됐다.

이번 사고 소식을 접한 진태현은 젊은 선수의 안타까운 소식에 깊은 안타까움을 표하며 안전 관리에 대한 아쉬움도 함께 드러냈다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]