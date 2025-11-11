코스모코스, FDA OTC 인증 받은 다나한 선크림 모이스처 데일리 선스크린 출시

KT&G 계열사 코스모코스(대표 이정훈)의 자연한방 화장품 브랜드 다나한이 미국 FDA의 승인 받은 OTC 선크림 ‘Moisture Daily Sunscreen Broad Spectrum SPF50’을 11월 아마존을 통해 미국 시장에 론칭할 예정이다.

이번 제품은 미국 FDA의 OTC 자외선 차단제 규정에 따라 등록된 제품으로, 기능과 안전성을 공식적으로 확인받았다. 선크림은 국내에서는 화장품으로 분류되지만, 미국에서는 자외선 차단제가 화장품이 아닌 FDA의 OTC(Over-The-Counter) 규정, 즉 의약품 수준의 관리 기준에 따라 기능과 안전성을 입증해야만 판매가 가능하다. 다나한 ‘Moisture Daily Sunscreen Broad Spectrum SPF50’은 이러한 기준을 충족한 OTC 선크림이다.

다나한 ‘Moisture Daily Sunscreen Broad Spectrum SPF50’은 가볍고 촉촉한 제형으로 피부에 부드럽게 밀착되어 백탁 없이 산뜻한 사용감과 윤기 있는 피부 표현을 선사하는 선크림이다. 뛰어난 보습감으로 피부에 편안하게 수분을 채워주며, 다양한 피부 타입에도 부담 없이 사용할 수 있다.

코스모코스 측에 따르면 Hybrid UV Defense(하이브리드 유브이 디펜스) 기술을 적용해 UVA와 UVB를 폭넓게 차단하고, 자외선으로부터 피부를 효과적으로 보호한다. Red Ginseng Complex™가 함유 되어 있어 피부 보습과 탄력 개선에 도움을 주며, 스킨케어 단계에서 선케어까지 이어지는 토털 케어 효과를 제공한다.

코스모코스 관계자는 “해당 제품은 코스모코스가 30년간 축적한 피부과학 연구를 기반으로 개발된 제품으로 미국 FDA의 OTC(Over-The-Counter) 자외선 차단제 규정에 따라 등록된 선크림이라는 점에서 의미가 깊다”며, “앞으로도 글로벌 시장에서 고객에게 신뢰할 수 있는 제품을 제공하기 위해 지속적인 연구개발을 이어가겠다”라고 밝혔다.

