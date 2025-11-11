카카오게임즈, SM엔터 IP 기반 신작 게임명 확정…‘슴미니즈’

슴미니즈 BI. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈가 SM엔터테인먼트 지식재산권(IP) 기반 신작의 게임명을 확정했다.

카카오게임즈는 11일 SM게임스테이션의 정식 게임명을 ‘슴미니즈(SMiniz)’로 확정하고, 브랜드 아이덴티티(BI)를 공개했다.

슴미니즈는 SM 소속 아티스트를 닮은 작은 캐릭터(미니즈)들이 등장하며, 나의 ‘최애’ 캐릭터와 함께 퍼즐을 풀어나가는 컨셉을 담은 모바일 캐주얼 게임이다.

게임 내에서 이용자는 SM 아티스트의 매니저가 되어 퍼즐 스테이지를 즐기고 멤버별 특색을 담은 디지털 포토카드와 코스튬을 수집할 수 있다. 또 포토 카드 꾸미기 등 팬덤 문화를 반영한 콘텐츠 등을 즐기며 색다른 재미를 느낄 수 있다.

카카오게임즈는 ‘성장’, ‘열정’, ‘빛’, ‘리듬감’을 의미하는 슴미니즈의 BI 디자인도 공개했다. BI에는 SM 아티스트의 성장과 팬의 열정이 함께 만들어가는 무대의 에너지를 시각적으로 묘사했다. 또한 중앙의 빛으로부터 확산되는 로고 형태로 아티스트가 성장해가는 흐름을 담았으며, SM 아티스트의 무대 열정과 팬들의 응원 에너지를 네온 핑크 색상으로 표현했다.

한편 슴미니즈는 내년 1분기 정식 서비스를 목표로 준비 중이다. 글로벌 팬층을 겨냥한 자체 개발 타이틀로, 카카오게임즈는 게임의 글로벌 퍼블리싱 및 서비스를 담당하며, 메타보라는 게임 개발, SM엔터테인먼트는 소속 그룹의 IP를 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

