‘마라탕후루’로 20억설 ‘이파니 중학생 딸’ 서이브, 실제 수익은?

사진= 유튜브 채널 ‘원마이크’ 화면 캡처

가수 서이브(SAEB) 가 메가히트곡 ‘마라탕후루’ 의 실제 수익과 근황을 공개했다.

지난 9일 공개된 유튜브 채널 ‘원마이크’ 영상 ‘키 171cm 중학교 진학…‘마라탕후루’ 초대박 친 초딩, 그 이후의 삶’ 에서 서이브는 히트곡 이후 달라진 삶과 속마음을 전했다.

서이브는 지난해 4월 ‘마라탕후루’ 를 발매하며 단숨에 ‘리틀 스타’ 반열에 올랐다. 공개 4일 만에 뮤직비디오 조회수 100만 회를 돌파했고, 틱톡과 릴스에서 진행된 챌린지는 1,000만 뷰를 넘겼다. 슈퍼주니어, 아이브 장원영 등 K팝 스타들까지 챌린지에 참여하며 ‘국민 밈송’으로 자리 잡았다.

폭발적인 인기 덕분에 일각에서는 서이브가 ‘마라탕후루’로 약 20억 원을 벌었다 는 루머까지 돌았지만, 실제 수익 구조는 달랐다.

서이브는 “부모님이 따로 통장을 만들어 제가 일할 때 버는 돈을 넣어주신다. 만 19세가 넘어야 열 수 있는 통장”이라고 설명했다.

하지만 인기가 커질수록 악플의 그림자도 뒤따랐다.

서이브는 “‘마라탕 언제까지 써먹을 거냐’, ‘알고리즘에 그만 떠라’는 등의 댓글을 많이 봤다. 오히려 그런 악플을 보면 내가 이렇게까지 관심을 받는구나 라고 긍정적으로 생각한다. 부모님도 걱정하시지만 신경쓰지 말라고 해주셨다. 원래도 신경쓰는 편은 아니다”라고 담담하게 털어놨다.

서이브는 현재 일반 중학교에 재학 중이며 학업과 가수 활동을 병행하고 있다.

그는 “학교는 계속 다니고 있다. 일반 중학교에 다니고 있어 1,2교시 끝나고 조퇴한다. 부모님이 매니저처럼 따라다녀주시고 힘들면 쉬어도 된다고 하시는데 내가 너무 좋아해서 계속 하고 있다”며 음악에 대한 열정을 드러냈다.

또한 “최근 ‘세이 예스’ 마라탕후루 버전이 캄보디아와 대만 음원차트에 올랐다. 이옥새와 컬래버레이션을 하게 돼서 대만 활동도 잠깐 했는데 ‘마라탕후루’ 때문에 다 알아봐주시더라. 최대한 재미있고 웃을 수 있는 콘텐츠를 만들겠다. 앞으로도 멋진 서이브가 되도록 노력하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 서이브는 모델 이파니 와 뮤지컬 배우 서성민 의 딸로, 2017년부터 크리에이터로 활동을 시작했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

