겨울 숨은 보험, 윈터타이어 교체 요령은?

지난 겨울 도로에서 자동차들이 느린 속도로 도로 위를 지나고 있다. 뉴시스

이른 초겨울 추위가 시작됐다. 기상청은 올 겨울 기상이변에 한파와 폭설을 전망 중이다. 상대적으로 겨울 추위에서 자유롭고 눈이 내리지 않던 지역에까지 강한 폭설이 예상 되며 운전자들의 부담을 높이고 있다. 이런 상황에서 필요한 것은 윈터타이어. 하지만 아직 윈터타이어의 필요성과 장점 등에 대해 모르는 부분이 많은 것이 사실. 타이어 유통 전문기업 타이어뱅크㈜(회장 김정규)는 윈터타이어의 필요성과 교체와 관련된 정보를 다음과 같이 안내했다.

◆윈터타이어는 겨울철 운전자 안전지키는 필수품

겨울철 빙판과 눈길은 마찰력을 감소시켜 일반 타이어로는 차량 제동이 쉽지 않다. 겨울철 차량이 미끄러져 사고가 발생하는 이유가 바로 이것. 하지만 윈터타이어는 빙판과 눈길 속에서도 접지력을 유지할 수 있도록 설계된 타이어다. 특수 패턴과 깊은 트레드로 접지력을 유지하는 데 도움을 준다. 또한 타이어 주성분인 고무가 추운 날씨에 영향을 받지 않도록 제조 공정에서도 다양한 혼합물을 첨가한다. 추운 날씨에도 타이어가 굳지 않도록 도와 겨울철 운전자 안전을 지키는데 큰 도움을 준다.

◆더 이상 안전지대는 없다

강원과 경기 북부 등의 지역은 지대가 높고 산간도로가 많다. 겨울철에는 폭설과 한파가 예견되는 지역이므로 겨울철 윈터타이어는 선택 아닌 필수다. 물론 겨울철 눈과 추위 걱정을 하지 않았던 지역들도 안심해서는 안 된다. 기상 이변으로 폭설과 한파가 어디서 어떻게 발생할지 예측이 어려워졌기 때문. 따라서 혹시 모를 상황에 대비해 전문가들은 겨울철 윈터타이어 교체를 권장한다.

◆윈터타이어는 반드시 4본 모두 교체

윈터타이어는 사용기간이 짧고 보관이 여의치 않으며 구매 비용 또한 만만치 않다. 이로 인해 4본 모두 교체가 아닌 일부만 교체하는 것은 결코 옳지 못한 선택이다. 일부 교체 시 우려되는 점이 바로 바로 서로 다른 타이어의 접지력 차이에서 오는 불균형. 이는 주행 불안정을 유발하는 요소인만큼 안전을 위해서라도 4본 모두 교체하는 것이 바람직하다. 만약 기존 타이어 보관이 걱정된다면 타이어뱅크의 무료 보관 서비스(교체비 별도)를 이용하는 것도 방법이다.

◆경제적 이득까지 제공하는 윈터타이어 교체

윈터타이어 교체는 겨울철 운전자 안전을 지키는 것은 물론이고 경제적 이득 또한 제공한다. 보험업계 관계자들에 따르면 대부분의 보험사에서 타이어 4본 모두를 윈터타이어로 교체한 뒤 인증하면 보험료를 할인해주는 특약을 제공하고 있다고 밝혔다. 윈터타이어 교체로 안전도 챙기고 고물가 상황에서 경제적 이득까지 챙기는 일석이조 효과를 누릴 수 있는 셈이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

