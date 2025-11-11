[부고] 김기태(전 KIA타이거즈 감독)씨 부친상

▲김기태(전 KIA타이거즈 감독)씨 부친상=김종진 씨 10일 별세(향년 89세), 빈소 그린장례문화원 201호 (광주 북구 하서로663길 97), 발인 11월 12일 오후 12시, 장지 전라북도 순창군 금화사, 062-250-4455
