‘왕중왕전’ 초대권을 향해… 안니카 드리븐 나서는 윤이나, 최후의 도약 정조준

윤이나. 사진=뉴시스

딱 3계단만 더 오르면 된다.



윤이나는 14일 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 안니카 드리븐 바이 게인브리지(총상금 325만달러·약 47억원)에 출격한다.

중요한 티켓 하나가 걸린 전장이다. 바로 CME 그룹 투어 챔피언십 출전권이다. 2025시즌 마련된 33개 대회의 끝을 알리는 최종전인 이 대회는 LPGA 투어 왕중왕전으로 불린다. CME 포인트 랭킹 상위 60명만 출전할 수 있기에, 대회에 나서는 것만으로도 뜻깊은 의미가 담긴다.

투어 챔피언십에 예고된 화끈한 돈 잔치에서 큼지막한 상금도 챙겨갈 수 있다. 메이저 대회 US 위민스 오픈, KPMG 위민스 PGA 챔피언십(이상 총상금 1200만달러·약 176억원)에 버금가는 1100만달러(약 161억원)의 상금이 걸렸다. 우승상금이 400만달러(약 59억원)로 모든 대회 중 가장 높다. 컷오프 없이 대회가 치러지는 가운데, 꼴찌를 하더라도 5만5000달러(약 8050만원)를 품을 수 있을 정도다.

윤이나의 현재 순위는 63위(456.6점)다. CME 포인트를 쌓을 수 있는 마지막 기회인 이번 안니카 드리븐에서 호성적을 거둔다면 마지노선인 60위를 뚫을 수 있다. 만약 우승을 거둔다면 CME 포인트 500점을 챙긴다. 톱10 피니시라면 최소 75점을 얻을 수 있다. 현재 60위인 캐시 포터(호주)의 479.8점을 넘기 위한 강력한 한방이 필요한 때다.

최근 윤이나의 분위기를 비춰보면, 충분히 선전을 기대할 수 있다. 올 시즌 내내 고전을 면치 못하다가, 지난 한 달간 펼쳐진 LPGA 투어의 아시안 스윙에서 꾸준한 성적을 내며 반등 계기를 마련했기 때문이다.

출발점이었던 뷰익 상하이(중국)에서 공동 26위, 한국에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십 공동 24위를 적어냈다. 이어 메이뱅크 챔피언십(말레이시아)에서 11위로 시즌 하이를 작성하더니, 직전 토토 재팬 클래식(일본)에서 공동 10위로 생애 첫 LPGA 투어 톱10 등극이라는 열매까지 맛봤다.

아시안 스윙 이전 80위였던 CME 포인트 랭킹이 63위까지 치솟은 배경이었다. 차기 시즌 LPGA 투어 풀 시드가 걸린 80위 사수를 걱정하던 처지에서 투어 챔피언십 출전을 겨냥하는 지금의 위치까지 빠르게 도달한 만큼, 지금의 상승세를 그대로 이어가기만 하면 된다.

무서운 경쟁자들과의 싸움을 이겨내야 한다. CME 포인트 순위에서 나란히 7~9위를 채운 최혜진, 김아림, 이소미를 비롯해 임진희(15위), 유해란(24위), 등 일찌감치 투어 챔피언십 진출을 확정한 태극낭자들이 함께 출전한다.

지난해 이 대회 우승자인 넬리 코르다(미국)도 돌아온다. 아시안 스윙 기간 부상 회복에 집중한 끝에 타이틀 방어에 나선다. 무서운 상승세로 세계랭킹 3위까지 치고 올라온 야마시타 미유를 필두로 다케다 리오, 사이고 마오, 이와이 아키에-이와이 치사토 자매 등 일본의 강자들도 트로피를 노릴 예정이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

