차은우 동생, AI 전문가 됐다…‘비주얼+지성’ 다 가진 집안

사진= 왼쪽부터 차은우, 동생 이동휘씨. (뉴시스, 온라인 커뮤니티 갈무리)

그룹 아스트로 멤버 차은우의 동생 이동휘가 AI 전문가로 나서며 화제를 모으고 있다.

이동휘는 지난 10일 서울에서 열린 ‘AI 서밋 서울 앤 엑스포 2025’에서 조용민 언바운드랩 대표와 함께 강연자로 무대에 섰다. 이날 그는 ‘AI 레서피 : 형을 위해 만든 AI, 브랜드 검증 툴로 진화하다’라는 주제로 발표를 진행했다.

이동휘는 최근 엔터테인먼트 업계의 주요 화두로 떠오른 AI 데이터 크롤링 모델을 중심으로 강연을 펼쳤다. 해당 기술은 웹사이트 등에서 데이터를 자동으로 수집·추출해 인공지능 모델이 즉시 활용 가능한 형태로 변환하는 시스템이다.

‘AI 서밋 서울’ 측은 세션 소개에서 “이동휘 연구원은 언바운드랩 투자팀에서 AIX 볼트온·롤업 전문 투자를 위한 기업들의 AIX 프로젝트 연구와 자문을 수행하고 있으며, 미디어 전공자로서 제일기획과 펑타이에서 마케팅 프로젝트를 진행해 왔다”고 소개했다.

이번 강연에서 이동휘는 파운데이션 모델의 다양한 조합을 통해 산업별 문제를 AI로 해결하는 효율성을 제시하고, 이를 기반으로 브랜드 검증 엔진으로의 응용 가능성을 논의했다. 특히 개인적인 동기에서 출발한 ‘형을 위한 AI’ 실험이 실제 벤처 투자 및 기업 자문에 활용 가능한 제품으로 발전한 사례를 공유해 주목을 받았다.

이동휘는 중국 푸단대 졸업 후 제일기획, 펑타이 등에서 마케팅 프로젝트를 진행했고 현재 언바운드랩에서 연구원으로 활동 중이다. 그는 지난 6월 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 깜짝 등장하며 화제를 모았고, 지난해 12월에는 차은우와 함께 tvN 예능 ‘핀란드 셋방살이’에 출연해 시청자들의 눈길을 끌었다.

