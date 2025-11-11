윌슨, 배우 남지현과 함께한 ‘Game. Glow. Grow.’ 캠페인 공개

사진=윌슨(Wilson)

글로벌 스포츠 브랜드 윌슨(Wilson)이 2025 겨울 시즌을 맞아 우먼스 캠페인 ‘Game. Glow. Grow.’를 선보인다고 11일 밝혔다.

이번 캠페인은 테니스를 공통된 일상으로 즐기며 건강하고 균형 잡힌 삶을 실천하는 다섯 여성의 이야기를 통해 윌슨이 전하고자 하는 따뜻한 겨울의 가치와 에너지를 담았다.

캠페인에는 포미닛 출신 배우 남지현을 비롯해 요가, 필라테스, 러닝 등 각자의 방식으로 웰니스 라이프를 실천하는 여성들이 참여했다. ‘Court to City, Wellness in Motion’ 슬로건 아래 스포츠 정신과 일상 속 웰니스 감성을 하나의 흐름으로 연결하며 윌슨만의 테니슬레저 라이프스타일을 감각적으로 표현했다.

사진=윌슨(Wilson)

화보 속 여성들은 화보 속에서 에어피크(Air Peak)와 에어플로우(Air flow) 다운 자켓을 착용해 활동적이면서도 세련된 겨울 스타일을 선보였다.

특히 에어피크 다운 자켓은 튜브다운 공법과 스트레치 튜브 원단 설계를 적용해 다운백 없이도 깔끔한 볼륨감과 뛰어난 신축성을 구현했으며, 필파워 700 프리미엄 다운으로 최적의 보온성을 자랑한다. 또 여성용 제품은 허리 라인을 살짝 드러내는 크롭 실루엣 디자인으로 스타일과 활동성을 동시에 갖췄다는 것이 브랜드 측 설명이다.

윌슨 관계자는 “이번 캠페인은 테니스를 넘어 자신만의 균형 잡힌 일상을 만들어가는 여성들의 이야기를 통해 브랜드가 추구하는 건강한 에너지와 따뜻한 자신감을 전하고자 했다”며, “’Game. Glow. Grow.’라는 키워드처럼 모두가 자신만의 속도로 성장하고 빛나는 겨울을 보내길 바란다”고 전했다.

한편, 이번 다운 컬렉션은 윌슨 전국 오프라인 매장과 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자

