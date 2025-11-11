‘FNC 신인 밴드’ AxMxP 첫 자체 콘텐츠 티저 공개

신인 보이 밴드 에이엠피(AxMxP)가 첫 자체 콘텐츠 에이엠피패스워드(AxMxPxassword)를 론칭한다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 10일 공식 SNS 채널을 통해 에이엠피의 첫 번째 자체 콘텐츠 에이엠피패스워드의 티저 영상을 공개했다. 팀명과 단어 패스워드의 합성어인 콘텐츠명은 ‘에이엠피의 앰프(AMP)를 켜기 위한 암호’라는 뜻으로, AxMxP를 더 자세히 알아갈 수 있는 콘텐츠라는 의미를 담았다.

공개된 티저 영상에는 엠삐고 F4로 완벽 변신한 하유준, 김신, 크루, 주환 네 멤버의 모습이 담겨 있어 웃음을 자아낸다. 멤버들은 교실, 체육관 등 학교를 배경으로 다양한 미션과 게임을 수행하며 엠삐고 명예 소방관이 되기 위한 고군분투를 펼칠 예정이다. 첫 편은 오는 13일 오후 9시 공개된다.

에이엠피는 데뷔 앨범 활동을 통해 신인답지 않은 여유로운 무대 매너와 탄탄한 실력으로 새로운 무대 맛집 밴드로 눈도장을 찍은 만큼, 이들이 첫 자체 콘텐츠를 통해 선보일 예능감에도 기대가 높다.

지난 9월 데뷔 앨범이자 첫 번째 정규 앨범 에이엠피로 가요계에 담대한 출사표를 던진 이들은 강렬함과 청량함을 넘나드는 다채로운 음악색으로 주목받고 있는 신예다. 데뷔 앨범은 역대 밴드 데뷔 앨범 초동 판매량 1위를 기록했다. 빌보드 코리아와 빌보드가 선정한 9월의 빌보드 K팝 루키에 이름을 올리는 등 국내외의 조명을 받았다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]