현아, 무대서 쓰러지자 경호원 ‘번개처럼 달려왔다’…정체는 누구?

가수 현아가 마카오에서 열린 워터밤 공연 도중 갑자기 쓰러져 관객들을 놀라게 했다. 그러나 그녀를 신속하게 부축해 무대 밖으로 옮긴 경호원의 침착한 대응이 화제가 되고 있다. 팬들 사이에서는 “보디가드 영화의 한 장면 같다”며 찬사가 이어지고 있다.

9일 현아는 자신의 SNS를 통해 “정말 미안하다. 좋은 모습 보여드리고 싶었는데 기억이 안 날 만큼 당황스러웠다. 많은 팬들이 와주셨는데 죄송하다”고 사과의 글을 남겼다.

당시 현아는 대표곡 ‘버블팝(Bubble Pop!)’ 무대를 진행하던 중 갑작스럽게 쓰러졌고, 이를 발견한 경호원이 재빠르게 무대로 올라왔다. 그는 현아의 팔을 자신의 어깨에 걸치게 한 뒤 단단히 부축하며 차분히 무대를 내려왔다. 이후 관객의 시선을 의식하지 않고 현아를 안은 채 빠르게 이동하는 모습은 팬들의 감동을 자아냈다.

현장 영상을 접한 네티즌들은 “케빈 코스트너가 휘트니 휴스턴을 안고 달리던 ‘보디가드’ 영화 같았다”며 놀라움을 드러냈고, 중화권 SNS에서도 경호원의 프로페셔널한 행동에 찬사가 이어지고 있다.

현아는 이후 “더는 걱정하지 말아달라. 앞으로 체력도 키우고 꾸준히 하겠다”고 전하며 팬들의 걱정을 달랬다.

최근 현아는 눈에 띄는 체중 감량 이후 건강 이상설에 휩싸인 바 있다. 팬들은 “이젠 건강이 먼저야”, “현아야 천천히 회복하자”며 SNS를 통해 응원과 격려의 메시지를 보내고 있다

