‘응팔 진주’ 김설, 영재원 수료 근황 공개…“벌써 이렇게 컸다고?”

‘응답하라 1988’ 속 귀여운 진주로 많은 사랑을 받았던 아역배우 김설의 근황이 공개됐다.

10일 김설의 어머니는 딸의 공식 계정을 통해 “2025. 11. 04 영재원 수료식”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김설은 영재원 수료증을 들고 환한 미소를 짓거나 장난스러운 포즈를 취하며 한층 성숙해진 모습으로 눈길을 끌었다. ‘진주’ 시절의 사랑스러운 분위기를 그대로 간직한 채 지적이고 밝은 모습이 팬들의 관심을 모으고 있다.

앞서 김설의 어머니는 김설이 인천북부영재교육원에서 발표하는 장면을 공개하기도 했다. 연기 활동 대신 학업에 전념하며 다양한 경험을 쌓고 있는 모습이 인상적이다.

한편, 김설은 2014년 영화 ‘국제시장’으로 데뷔했으며, 이듬해 tvN 드라마 ‘응답하라 1988’에서 덕선의 동생 ‘진주’ 역으로 큰 인기를 얻었다. 2011년생으로 현재 중학생인 그는 학업과 성장을 병행하며 차근차근 자신의 길을 걸어가고 있다.

