무릎 통증 주사 치료 얼마나 도움될까…”통증 완화와 재생 효과 기대”

무릎 통증은 연령에 따라 다양한 원인으로 나타나며, 특히 40대 이후부터는 관절염으로 인한 통증이 급격히 증가한다. 무릎 관절은 체중을 지탱하며 움직임을 담당하는 관절로, 사용 빈도가 높고 노화의 영향을 직접적으로 받는다. 이로 인해 연골이 닳거나 손상되면 퇴행성관절염이 발생하고, 걷기나 계단 오르내리기 같은 일상적인 동작에서도 통증이 생길 수 있다.

초기에 통증이 가볍다고 방치하면 연골 손상이 진행되어 회복이 어려워지므로 조기 진단과 치료가 중요하다.

관절염 초기에는 약물치료나 물리치료, 생활습관 교정만으로도 증상 개선이 가능하지만, 중기로 진행되면 보다 적극적인 비수술적 치료가 필요하다. 대표적인 방법이 무릎 주사 치료다. 주사 치료는 통증 부위나 손상된 관절 내에 직접 약물을 투여하는 방식으로, 시술시간이 짧고 절개가 없어 신체 부담이 적다.

서울바른세상병원 정형외과 김형식 원장에 따르면 무릎 주사 치료에는 여러 종류가 있다.

그는 “스테로이드 성분을 활용하는 ‘뼈주사’는 염증을 빠르게 완화해 급성 통증에 도움이 된다. 다만 반복 시 연골 조직이 약해질 수 있어 신중하게 사용해야 한다”고 말했다.

이어 “프롤로 주사는 고농도 포도당 용액을 인대나 힘줄 손상 부위에 주입해 세포 증식과 재생을 유도하는 방식으로, 인대 강화 및 조직 회복에 도움이 된다. 히알루론산 연골주사는 관절액과 유사한 성분을 관절 내에 주입해 마찰을 줄이고 윤활 기능을 높여 통증을 완화시키며, 관절염의 진행을 늦추는 효과가 있다”고 설명했다.

이 중에서도 중기 관절염 치료에서 가장 주목받는 방법이 PRP(자가혈소판풍부혈장) 주사다. PRP 주사는 환자 본인의 혈액을 채취해 원심분리기로 혈소판이 다량 포함된 혈장을 추출한 뒤, 이를 손상된 관절 부위에 직접 주입하는 치료다.

김형식 원장은 “PRP 치료는 단순히 통증을 억제하는 것이 아니라, 연골 및 주변 조직의 자연 치유력을 활성화시켜 근본적인 회복을 유도한다는 점에서 기존의 스테로이드 주사나 약물치료와 차별화된다”고 말했다.

보건복지부에서도 무릎 골관절염의 PRP 치료를 신의료기술로 인정해 안전성과 효과를 공식적으로 확인했다. 다만, 이미 연골이 심하게 닳아 뼈끼리 맞닿는 4기 관절염의 경우에는 효과가 제한적일 수 있어, 조기에 진단받고 적절한 치료 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다.

김형식 원장은 “퇴행성관절염은 누구에게나 올 수 있는 자연스러운 노화 과정이지만, 치료 시기를 놓치면 통증뿐만 아니라 관절 기능의 회복이 어렵다”며 “초기에는 주사치료와 운동치료만으로도 충분히 호전이 가능하므로, MRI 등 정밀검사를 통해 정확한 상태를 파악하고 개인별 맞춤 치료를 받는 것이 중요하다”고 설명했다.

이어 “PRP 주사처럼 환자 본인의 혈액을 이용한 비수술적 치료법은 부작용이 적고 회복이 빠르기 때문에, 수술 전 단계에서 고려할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있다”고 덧붙였다.

