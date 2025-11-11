서이브, 신곡 '냥(Nyang)' 각종 차트 상위권 등극...'고양이 춤' 챌린지 눈길

팡스타 제공

가수 겸 크리에이터 서이브가 신곡 '냥(Nyang)'으로 상승세를 이어가고 있다.

지난달 30일 발매된 서이브의 신곡 냥은 중독성 있는 훅과 재치 있는 안무로 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 얻고 있다.

냥은 지난 9일 인스타그램 인기 상승 오디오 4위, 10일 유튜브 일간 쇼츠 인기곡 4위, 유튜브 주간 쇼츠 인기곡 22위, 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트 54위, 유튜브 주간 인기 뮤직비디오 차트 84위를 기록했다.

특히 유튜브 일간 쇼츠 인기곡 순위에서 넷플릭스 화제작 케이팝 데몬 헌터스 속 히트곡 골든(Golden), 르세라핌의 스파게티(SPAGHETTI)와 엔믹스의 블루 발렌타인(Blue Valentine)을 이으며 주요 K-팝 아티스트들과 어깨를 나란히 했다.

서이브는 지난 4일 SBS funE '더쇼'에 출연해 신곡 첫 무대를 선보였다. 귀엽고 유쾌한 퍼포먼스로 무대를 가득 채웠다. 현장에서는 가수 규빈, 82메이저 남성모, 디케이지 기석, 다크비 이찬 등 수많은 아티스트들과 함께한 냥 챌린지가 진행돼 글로벌 팬들의 더욱 큰 호응을 얻었다.

소속사 팡스타는 “서이브의 신곡은 독창적인 사운드와 직관적인 퍼포먼스로 국내외 팬들의 주목을 받고 있다”며 “앞으로 국내 음악 방송 활동은 물론 해외 팬들을 위해 다양한 프로젝트도 계획 중”이라고 밝혔다.

