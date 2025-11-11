엔씨, 3Q 영업손실 75억…전년比 적자폭 감소

엔씨소프트 R&D 센터. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트가 3분기 실적 결산(연결기준) 결과 매출 3600억원, 영업손실 75억원, 당기순이익 3474억원을 기록했다고 11일 공시했다.

매출은 전년 동기 대비 10% 감소했다. 영업이익은 일회성 비용(퇴직 위로금) 영향으로 적자를 기록했다.다만 전년 동기 대비 적자폭이 47.8% 줄었다. 당기순이익은 엔씨타워1 매각 대금이 반영되며 흑자 전환했다.

지역별 매출은 한국 2178억원, 아시아 675억원, 북미∙유럽 280억원을 기록했다. 로열티 매출은 468억원이다. 해외 및 로열티 매출은 전년 동기 대비 23% 증가하며 전체 매출의 40%를 차지했다. ‘리니지2M’ 동남아 출시, ‘BNS NEO’ 중국 매출 증가, ‘리니지M’ 대만 매출 증가 등이 성장을 견인했다. 플랫폼별 매출은 PC 게임이 877억원, 모바일 게임이 1972억원으로 집계됐다.

엔씨소프트는 오는 13일 부산에서 개막하는 국제 게임 전시회 지스타 2025에 최대 규모(300부스)의 체험 공간을 마련하고 신작 게임을 공개한다. 19일 출시하는 ‘아이온2’의 대규모 시연 부스를 운영한다. 또 내년 출시 목표로 개발 중인 ‘신더시티’, ‘리밋 제로 브레이커스’, ‘타임 테이커즈’도 함께 선보인다. 미공개 신작 1종은 지스타 현장에서 첫 공개한다.

아이온2는 오는 16일 사전 다운로드 및 캐릭터 커스터마이징 이벤트를 시작한다. 이벤트와 함께 서버 수용 인원을 증설하고 신규 서버를 추가 오픈한다. 이어서 19일 한국, 대만 서비스를 시작한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

