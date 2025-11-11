케데헌 ‘골든’, 빌보드 핫100 상위권 꾸준…또 ‘2위’

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스의 인기가 여전히 뜨겁다. OST 골든이 미국 빌보드 차트에서 상위권에 머물려 화제를 이어가고 있다.

10일(이하 현지시간) 빌보드 차트 예고기사에 따르면 케이팝 데몬 헌터스 속 걸그룹인 헌트릭스가 부른 골든은 15일 자 빌보드 메인 싱글차트 핫100에서 지난 주와 같은 2위를 기록했다.

정상을 지킨 스위프트 정규 12집 더 라이프 오브 어 쇼걸의 타이틀곡 더 페이트 오브 오필리아와 근소한 차이로 두 번째 순위에 올랐다.

골든은 앞서 7주 연속 1위를 기록했으며, 비연속으로 통산 8주째 핫100 정상을 차지했다. 핫 100에 81위로 첫 진입한 이 곡은 20주 연속 차트에 머물고 있기도 하다. 23위, 6위, 4위, 2위, 2위, 1위, 2위, 1위, 1위, 1위, 1위, 1위, 1위, 1위, 13위, 3위, 2위, 2위를 거쳤으며, 이번 주까지 통산 6번째 2위다.

특히나 골든은 제 68회 그래미 아워즈 후보 명단에서 올해의 노래 등 총 다섯 개 부문 후보에 올라 인기가 지속될 것으로 보인다.

