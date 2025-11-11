백기태호, U-17 월드컵 조별리그 2승1무로 32강 진출

U-17 대표팀 정현웅(FC서울 U18)이 두 번째 골을 터뜨린 뒤 포효하고 있다. 사진=대한축구협회 제공

백기태 감독이 이끄는 한국 남자 축구 17세 이하(U-17) 대표팀이 2025 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵에서 코트디부아르를 꺾고 32강 토너먼트에 안착했다.

U-17 대표팀은 지난 10일 카타르 도하의 어스파이어존에서 열린 이번 대회 조별리그 F조 3차전에서 코트디부아르에 맞서 3-1로 이겼다.

전반 26분 김지성(수원삼성 U18)의 선제골로 시작해 이내 동점을 내주기도 했지만, 재차 흐름을 뒤바꿨다. 후반 3분 정현웅(FC서울 U18)의 골과 함께 후반 터진 42분 이용현(울산HD U18)의 페널티킥 쐐기 득점으로 승부를 결정 지었다.

32강 진출은 앞서 확정했던 상황이다. 백기태호는 조별리그서 2승1무로 같은 조 스위스(이상 2승1무·승점 7점)와 동률을 이뤘지만, 골 득실 차이가 났다. F조 2위가 된 배경이다. 한국은 골 득실 +3을 기록했고, 스위스는 +5다. 3위 멕시코(1승2패·승점 3점), 4위 코트디부아르(3패·승점 0점)가 그 뒤를 이었다.

다음 토너먼트 대진표는 조의 모든 순위가 가려진 뒤에야 알 수 있다. 이 경기들은 현지 시간 기준으론 14, 15일 열릴 예정이다.

한편 U-17 대회는 이번 대회를 기점으로 변화가 있다. 24개국에서 48개국으로 출전 규모가 확장된 것. 4개 팀씩 12개조로 조별리그를 치른다. 이후 각 조 1, 2위에 오른 24개 팀과 3위 중 상위 8개 팀을 더해 32팀이 토너먼트를 거쳐 우승 트로피 주인공을 가려낸다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]