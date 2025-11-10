가수 츄가 데뷔 초 겪었던 슬럼프를 고백했다.

10일 유튜브 채널 '지켜츄'에는 '츄의 우여곡절 인생사 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 츄는 자신의 연예계 생활을 되짚으며 힘들었던 시기를 털어놨다.

츄는 "고3 때 아이돌을 잠깐 꿈꿨지만 포기하고 수능을 보러 갔다. 근데 수능 보러 간 날 DM 섭외를 받았다. 뭔가 느낌이 될 거 같은 느낌이었다"고 회상했다.

그는 "수능을 망치고 오디션을 보러 갔는데 이 사람들이 날 귀여워하는 느낌이었다. 어떤 오디션을 봐도 떨리지 않았는데 평소에 안 나던 음이탈이 났다"고 말했다.

이어 "'노래 못하네' 하니까 긁혀서 소녀시대의 '다시 만난 세계'를 불렀다. 그때 합격했다. 알고 보니까 이달의 소녀에 붙었던 멤버들 말로는 모두 '다시 만나는 세계'를 불렀다"고 밝혔다.

이후 '이달의 소녀'로 데뷔한 츄는 밝은 이미지로 사랑받았다. 츄는 "나를 두고 '억텐(억지 텐션)인지, 찐텐(진짜 텐션)인지'에 대한 말이 있었다. 신인 때는 누구나 긴장하면 어쩔 수 없이 텐션이 조금 올라간다"며 "억지로 웃은 게 아니라 진심으로 열심히 하고 싶었다"고 해명했다.

그는 과거 한 라디오 프로그램 출연 당시를 떠올리며 "'노래 못한다'는 말에 많이 긁혔다. 멤버들을 대표해 처음으로 혼자 나갔는데 알고 보니 메인 보컬분들만 출연하는 자리였다"고 말했다.

그러면서 "그날 이후 악플에 크게 시달리고, 연습실 책상 밑에서 불 끄고 울었다. 그때 처음으로 힘들었다. '내가 진짜 부족한 사람인가'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.

츄는 "나는 노래를 진짜 좋아하고 자신있는데 왜 이렇게 카메라 앞에 서면 왜 그렇게 긴장되는지 모르겠다"며 "그때 연습했다. '복면가왕'에 나가서 극복했고 떨리는 마음에 익숙해지면서 마이크를 잡았다. 날 모르면서 하는 말들엔 타격받지 않는다"고 전했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]