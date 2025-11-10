김옥빈, 결혼 앞두고 공개한 웨딩 화보…청초함과 우아함 눈길

배우 김옥빈. 사진 = 김옥빈 SNS 계정

배우 김옥빈이 결혼을 앞두고 공개한 화보 속에서 단아하면서도 고혹적인 매력을 선보였다.

김옥빈은 10일 자신의 SNS에 “My Wedding”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김옥빈은 순백의 오프숄더 드레스와 튜브톱 드레스를 입고 우아한 포즈를 취하며 예비 신부의 설렘을 드러냈다. 잘록한 허리와 시원하게 드러난 어깨 라인이 돋보이는 드레스는 단아함과 고혹미를 동시에 강조했다.

화려한 액세서리 대신 별 모양 드롭 이어링으로 세련된 포인트를 더했으며, 자연스러운 웨이브 헤어와 절제된 메이크업으로 청초한 분위기를 완성했다.

김옥빈은 오는 16일 비연예인 예비신랑과 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올릴 예정이다. 소속사 고스트 스튜디오는 “양가 친인척과 가까운 지인만 초대해 조용히 예식을 진행할 예정”이라고 전했다.

한편, 김옥빈은 2005년 영화 ‘여고괴담4-목소리’로 데뷔했으며, 드라마 ‘아스달 연대기’, ‘연애대전’, 영화 ‘박쥐’, ‘악녀’ 등에서 인상적인 연기를 선보였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

