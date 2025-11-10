투어스, 내년 1월 마카오·가오슝 공연…첫 중화권 투어

그룹 '투어스'가 중화권 투어에 나선다.

10일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 투어스 내년 1월 24일 마카오 스튜디오 시티 이벤트 센터, 31일 가오슝 뮤직 센터에서 단독 콘서트 '24/7:위드:어스'(24/7:WITH:US)를 개최한다.

투어스는 중화권 팬들과의 접점을 꾸준히 늘려왔다. 이들은 지난해 7월 숏폼 동영상 플랫폼 더우인와 협업해 중국곡 '키스 키스 샤이'(Kiss Kiss Shy Shy)의 한국어판 음원을 발매했다.

같은 해 8월에는 마카오에서 쇼케이스를 개최하고 현지 팬들과 만났다.

투어스는 이번 투어에서 청량하면서도 패기 넘치는 퍼포먼스로 차세대 K팝 기대주 면모를 각인시킬 예정이다.

한편 투어스는 첫 중화권 투어에 앞서 연말 무대에 연이어 출격한다.

이들은 오는 28~29일 홍콩에서 열리는 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS)를 시작으로 다음 달 3일 일본 후지TV '2025 FNS 가요제', 6일 가오슝에서 진행되는 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025'(AAA 2025)에 참여한다.

오는 27일 지바에서 펼쳐지는 '카운트다운 재팬 25/26'(COUNTDOWN JAPAN 25/26) 무대에 오른다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]