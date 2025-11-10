‘1등 10건 적중 성공’...축구토토 승무패 74회차 적 중결과 발표

사진=한국스포츠레저 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 공식 인터넷 발매 사이트 ‘베트맨’을 통해 지난 8일부터 10일까지 진행된 영국 프리미어리그(EPL) 및 스페인 프리메라리가(라리가) 14경기를 대상으로 실시한 축구토토 승무패 74회차의 적중결과를 발표했다.

전회차에서 4억4442만8000원의 1등 상금이 이월된 이번 회차에서는 1등 적중자가 10건으로 집계됐다. 이에 따라 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등은 각각 1억2604만2430원의 적중금을 수령할 수 있다. 뒤이어 2등 적중은 321건(101만6820원), 3등은 3547건(4만6020원), 4등은 2만1260건(15360원)이었으며, 이를 모두 합산한 적중 건수와 금액은 2만5138건과 20억7661만60원에 달했다.

축구토토 승무패 74회차에서 선정된 14경기의 결과는 승(홈팀 승) 10경기, 무(무승부) 3경기, 패(원정팀 승) 1경기로 나타나는 등 안방 경기를 치른 팀들의 강세가 도드라졌다. 특히, 맨시티는 제레미 도쿠, 니코 곤잘레스, 엘링 홀란 등의 활약으로 리버풀을 3-0으로 완파하며 리그 2연승을 이어갔다.

아스톤빌라도 본머스를 상대로 홈에서 4-0 대승을 거두는 등 강한 경기력을 선보였다. 라리가에서는 지로나, 세비야, 빌바오가 각각 1-0 승리를 거두며 안방에서 모두 웃었다.

한편, 축구토토 승무패 75회차는 오는 13일 오전 8시부터 15일 오후 11시까지 발매 되며, ▲브라질–세네갈(1경기), ▲튀르키예–불가리아(2경기), ▲스위스–스웨덴(3경기), ▲포르투갈–아르메니아(10경기) ▲이탈리아–노르웨이(13경기)전 등 2026 FIFA 북중미 월드컵 예선 및 A매치 평가전 경기들이 선정됐다.

사진=한국스포츠레저 제공

한국스포츠레저 관계자는 “이번 회차에서는 EPL과 라리가 주요 경기에서 홈팀의 강세가 이어지며 1등 적중자가 다수 발생했다”며 “다음 회차는 국가 대표팀들이 맞붙는 경기들로 구성된 만큼, 전력 및 출전 선수 등 다양한 변수를 고려한 전략적 선택이 요구될 것”이라고 밝혔다.

축구토토 승무패 74회차 적중결과와 75회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토 가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 ‘체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR 코드 서비스’를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]