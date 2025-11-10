‘블루 아카이브’, 갤 Z폴드7 아리스 액세서리 에디션 출시

블루 아카이브가 갤 Z폴드7 아리스 액세서리 에디션을 출시한다. 넥슨 제공

넥슨은 서브컬처 게임 ‘블루 아카이브’가 갤럭시 스토어와 협업한 ‘갤럭시 Z 폴드7 아리스 액세서리 에디션’을 출시한다고 10일 밝혔다.

이번 컬래버레이션은 지난 갤럭시 S24 울트라 블루 아카이브 에디션에 이어 두 번째로 선보이는 협업 시리즈로, 블루 아카이브의 인기 캐릭터 아리스를 콘셉트로 한 다채로운 굿즈와 갤럭시 스마트폰 전용 아리스 테마로 구성됐다.

제품 구매 시 아리스 캐릭터의 화사한 신규 일러스트가 적용된 갤럭시 Z 폴드7 케이스와 아리스 봉제 인형, 무선 충전기, 아크릴 키링, 포토카드 등의 굿즈를 제공한다. 또 청휘석 1200개, AP 300, 최상급 활동 보고서 10개 등 게임 아이템과 어플리케이션 및 배경화면에 적용 가능한 아리스 테마를 무료로 이용할 수 있는 혜택 카드도 함께 증정한다. 아리스 테마는 갤럭시 스토어를 통해 별도로 구매 및 다운로드 가능하다.

나동진 넥슨 퍼블리싱마케팅실 실장은 “지난 갤럭시 S24 울트라 블루 아카이브 에디션에 보내주신 뜨거운 성원에 힘입어, 이번에는 아리스의 매력을 담은 새로운 에디션과 굿즈를 선보이게 됐다”며 “일상 속에서도 ‘블루 아카이브’만의 감성과 세계관을 경험하실 수 있는 이번 컬래버레이션에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

