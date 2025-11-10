코리아컵 결승 진출한 광주FC, 우승 기원 응원 버스 운영

사진=광주FC 제공

사상 첫 코리아컵 결승에 오른 프로축구 광주FC가 응원 버스를 운영한다.

광주는 다음 달 6일 서울월드컵경기장에서 열리는 전북 현대와의 2025 하나은행 코리아컵 결승전에서 팬들을 위해 광주-서울 간 셔틀버스를 운영한다고 10일 밝혔다.

광주 관계자는 “이번 응원 버스는 창단 첫 결승 진출이라는 쾌거와 구단의 위상을 전국에 알리고 지역 팬들의 뜨거운 응원 열기를 선수단에게 고스란히 전달하기 위해 마련했다”고 전했다.

응원 버스 신청은 10일 오후 4시부터 16일 오후 11시59분까지 구단 공식 홈페이지 ‘원정버스 신청’란에서 가능하다. 자세한 내용은 구단 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

응원 버스는 광주 출발에서 서울 응원, 경기 종료 후 광주 귀가까지 안전하게 책임진다. 단, 노쇼(No-show) 방지를 위해 1인당 1만원의 보증금을 예치하며, 버스 탑승 및 귀가 확인 후 전액 반환할 예정이다.

응원 버스는 광주 서포터즈석 티켓 예매자 전용으로 운영된다. 결승전 티켓을 사전에 예매한 팬만 탑승이 가능하다. 광주 팬들의 원활한 탑승을 도모하기 위해 해당 방안을 마련했다. 탑승 시 예매 내역 확인 절차를 진행한다.

노동일 광주 대표이사는 “결승전이라는 역사적인 순간을 팬 여러분이 함께할 수 있도록 응원 버스를 준비했다”며 “팬과 구단이 하나로 호흡하며 시즌의 대미를 멋지게 장식할 수 있게끔 많은 응원 부탁드린다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

