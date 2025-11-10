배우 한채아가 솔직한 입담을 드러냈다.

최근 유튜브 채널 '한채아'에는 '불멍하러 왔다가 텐트보다 내가 먼저 타버림'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 한채아는 지인들과 함께 캠핑을 즐기며 결혼생활과 가족에 대한 이야기를 나눴다.

한채아는 "딸들은 자기 아빠랑 비슷한 사람을 만나게 된다고 하는데, 나는 딸이 내 남편 닮은 사람과는 만나지 않았으면 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 "딸에게 '너 저 사람이랑 살 수 있어?' '엄마가 얼마나 힘들었는지 알아?'라고 할 것 같다"고 덧붙였다.

그러면서도 한채아는 "나는 다시 태어나도 남편과 결혼할 거다"라고 말했다.

"근데 내가 남자로 태어나야 된다. 남편이 여자다"라며 "죽어봐라, 네가 여자로 한 번 살아봐라. 내가 남편이 돼서 꼭 너랑 다시 결혼할 거야"라고 말해 웃음을 안겼다.

한채아는 2018년 차범근 전 축구 국가대표 감독의 아들 차세찌와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

<뉴시스>

