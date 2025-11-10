"사실 제 입으로 얘기하기 쑥쓰러워요."

배우 이광수가 10일 서울 용산구 CGV용산아이크몰에서 열린 영화 '나혼자 프린스' 언론시사회에서 톱스타 주인공 역할을 맡은 것에 대해 이렇게 너스레를 떨었다.

"오늘 처음 '나혼자 프린스' 강준우 역을 맡았다고 제 입으로 얘기해요. 원래 제목이 '러브 바리스타'였다가 또 바뀐 거거든요. 좋은데 뭐랄까, 말하기는 쑥쓰럽고 그래서 이 제목과 가까워지고 익숙해지는 단계예요."

'나혼자 프린스'는 어디서나 특급 대우를 받았던 슈퍼스타 강준우가 낯선 곳에서 아무것도 없는 신세가 된 채 벌어지는 로맨틱 코미디다. 극 초반에 강준우는 '아시아 프린스'로 불리며 이기적이고 사람들을 하대하는 모습을 보인다. 이광수는 하지만 후반엔 우리가 예능에서 선보인 웃기고 인간적인 면모를 유쾌하게 풀어낸다.

이광수는 "시청자에게 익숙한 모습을 강준우에게 입히면 관객이 웃을 때 관대해지지 않을까 싶었다"고 말했다.

"TV에서 보이는 모습과 저의 또 다른 면이 있듯이, 다른 예능 프로그램에서 보여드렸던 모습을 코미디 요소로 넣으면 친숙하게 느껴질 거라고 생각했어요. 그렇다고 강준우처럼 이기적이고 사람들을 하대하진 않아요(웃음). 강준우와 유사한 점이 있다 해도 완전 다른 인물을 연기하는 거기 때문에 부담감이 크진 않았던 것 같아요."

'나혼자 프린스'는 극 중 배경이 베트남이다. 베트남 제작사와 협업해 만들어진 합작 영화다. 베트남 배우 황허가 여주인공으로 등장해 호흡을 맞추기도 했다. 이에 이광수는 "고마운 나라"라고 표현했다.

"'런닝맨' 촬영을 베트남으로 갔을 때 '아시아 프린스'라는 별명을 들었거든요. 과분하게도 그런 별명 아닌 별명이 만들어졌어요. 그래서 뭔가 더 잘하고 싶고 좋은 모습을 보여드리고 싶었어요. 무대인사를 하면서 베트남 팬을 만났는데 10년 전 학생이었던 친구가 자녀를 데려오기도 하더라고요. 그래서 감회가 새롭고 뭉클했어요. 또 같이 연기했던 배우들도 절 너무 좋아해주고 현지 음식점도 데려가줘서 빨리 친해졌어요. 다시 한 번 감사드리고 개인적으로 잊지 못할 추억이었네요."

김성훈 감독은 베트남 현지 촬영이 "필수 보단 필요한 시점"이라고 말했다. "한국 영화 시장도 위축되고 각국 영화 산업도 예전 같지 않은데 우리나라 콘텐츠 색이 너무 옅어졌다고 생각해요. 아시아가 공유하는 우리의 것으로 영화를 만들어 가는 것도 시장을 넓혀가는 의미로써 시작이거든요. 베트남 제작사와 협업도 기술적 수준을 나누고 접근한 게 아니라 서로 스타일을 교류하며 재밌게 일했어요."

김 감독과 이광수는 영화 '마이 리틀 히어로'(2012) 이후 12년 만에 재회했다. 김 감독은 "이광수 배우와 긴 호흡으로 서사를 풀어보고 싶었다"고 말했다. "이광수 씨가 '아시아 프린스' 역으로 나오는 건 여러 가지 의미로 특별해요. 여러분들이 생각하시는 것처럼 이광수가 이렇게 불린다고 했을 때 '진짜?'라는 감정도 있고, 이런 톱스타 역을 신선한 느낌의 한류 스타가 했을 때 재밌을 것 같다고 생각했어요. 처음 기획할 때부터 강준우란 인물은 광수 씨가 예능에서 보여준 모습과 닿아있었어요."

이광수 역시 김 감독과 한 번 더 작품을 해보고 싶은 욕심이 있었다며 "12년 전과 똑같이 좋은 기억을 만들었다"고 했다. "그때보다 나이도 먹고, 각자 성장을 해서 만나니까 감회가 새롭더라고요. 이전과 마찬가지로 베트남 현장에서 촬영할 때도 유쾌하시고, 스태프들과 편하게 지내셨어요. 워낙 감사했던 감독님이어서 꼭 다시 작업하고 싶었는데 너무 좋았습니다. 그만큼 이 작품은 자극적이지 않아서 힐링할 수 있는 영화가 될 거라고 생각해요."

19일 개봉.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]