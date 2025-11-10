[BS현장] ‘다음생은 없으니까’ 김희선X한혜진X진서연, ‘가정·일·사랑’ 40대女 고민 대변

배우 진서연, 김희선, 한혜진이 제작발표회에서 사진촬영을 진행하고 있다. 신정원 기자

김희선, 한혜진, 진서연이 40대 여성들의 현실적인 고민을 대변한다.

10일 서울 상암 스탠포드호텔코리아에서는 TV조선 새 월화 미니시리즈 '다음생은 없으니까' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김정민 감독, 배우 김희선, 한혜진, 진서연, 윤박, 허준석, 장인섭이 참석했다.

다음생은 없으니까는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장생활에 지쳐가는 마흔 하나 세 친구의 더 나은 삶을 위한 좌충우돌 코믹 성장기를 그린다. 40대 여성들의 서사를 전면에 내세운 점이 이목을 집중시킨다. 사회적 성공, 가정의 균형, 자기의 삶에 대한 갈망까지 각기 다른 문제를 안고 있는 세 인물이 현실적인 고민을 솔직하게 풀어낸다.

대학시절부터 20년지기인 절친 3인방으로는 김희선, 한혜진, 진서연이 호흡을 맞춘다. 김희선은 과거 억대 연봉을 받는 촉망받는 쇼호스트였지만 현재는 아들 둘을 가진 경단녀 엄마 조나정을 연기한다.

먼저 김희선은 "제가 시나리오를 읽는 데 시간이 걸리는 타입인데, 이 드라마는 받자마자 다 읽었다. 제 마음 같아서 선택했다"며 "나정이가 직업이나 상황이 다른 거지 마치 제 얘기 같았다. 40대 여성이라면 고민할 법한 내용, 특히 경단녀의 마음이 와닿았다. 저도 25년 정도 일을 하다가 아이 낳으면서 6년을 쉬었는데, 마음이 허하더라. 나정이의 마음이 비슷했다. 아마 한번 겪었기 때문에 잘 표현할 수 있지 않을까 생각도 들었다"고 출연한 계기를 밝혔다.

연기하면서 중점을 둔 부분에 대해선 "나정이는 평범한 주부다. 실제 집에서 입는 옷을 매칭했고, 에너지가 충만한 두 아들을 케어하려면 멋을 부릴 여유가 없다. 평범한 주부상을 그리려고 노력했다"고 말했다.

한혜진은 남부러울 것 없이 모든 것이 완벽해 보이지만 무성욕자 남편과 아이를 낳기 위해 갖은 노력을 기울이는 아트센터의 기획실장 구주영 역으로, 진서연은 아직 이루지 못한 꿈인 결혼에 대해 환상을 가지고 있는 잡지사 부편집장이자 골드미스 이일리 역으로 출격해 인생 2막에 도전한다.

한혜진은 세 배우의 호흡에 대해 "늘 만나면 수다 떨다가 바로 슛들어가곤 했다. 희선 언니는 호탕한 여장부였고, 서연씨는 참 정이 많고 따뜻한 사람이었다. 만날 때마다 웃음이 끊이질 않았다"며 "그런 모습만 드라마에 녹아있다면 성공이라고 생각했다"고 기대를 당부했다.

김희선은 "실제론 동생들이라 걱정이 많았다. 그런데 막내 서연이가 처음부터 단톡방을 만들어줘서 선후배, 언니 이런거 없이 나정이, 주영이, 일리로 대화를 편하게 이끌어줬다"며 "혜진이는 워낙 차분하지 않나. 저는 허둥지둥대는데, 거기서 중심을 잘 잡아주는 둘째였다"고 웃었다.

진서연 역시 공감했다. 그는 "언니들이 워낙 털털해서 케미가 잘 맞았다. 예쁜 친구들은 본인들이 예쁜 걸 알아서 질투를 안한다. 우리는 정말 트러블 없이 잘 지냈다"며 유쾌하게 이야기했다.

세 사람이 극중 보여주는 결혼, 임신, 경력 단절 등 고민과 로맨스는 세대를 불문하고 공감을 이끌 것으로 보인다.

김희선은 "세 커플의 이야기가 많이 공감될 것 같다. 제가 맡은 나정이는 사내 커플로 결혼해서 맞벌이 부부의 육아 어려움을 겪으며 성장기를 그리고, 주영이 커플은 아이를 원하지만 서로의 갈등이 있는 부부, 일리는 골드미스지만 일과 사랑을 다 잡고 싶은 그런 이야기를 그린다"며 "다 주위에 있을법한 이야기다. 젊은 친구들이 보면, 본인 얘기는 아니지만 주위에 꼭 이런 부부가 있을 수도 있고, 미래 자신이 될 수 있어서 예습할 수 있지 않을까 싶다"고 관전 포인트를 이야기했다.

다음생은 없으니까는 오늘 밤 10시 첫 방송된다.

