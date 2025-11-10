‘나는 솔로’ 28기 女 출연진 총출동…정숙 불참 이유는?

‘나는 솔로’ 28기 여성 출연진들이 모여 여전한 우정을 뽐냈다. 사진 = 현숙 SNS 계정

28기 현숙(가명)은 9일 자신의 SNS를 통해 “우리 어떡하지. 추억이 너무 많아.서른여덟 한 해는 나는솔로로 시작해 나는솔로로 끝나네요. 행복한 추억 쌓게 해줘서 고마워요. 그리고 함께 출연할 수 있어서 영광이였어요”라는 내용과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

현숙은 “14명 중 누구 하나 빠졌으면 왁자지껄 즐거운 우리 28기 공용거실은 없었겠죠. 넘 열정적으로 사랑을 얻으려 하다 보니 이미지가 말도 못하지만ㅎㅎ 어디 살다 보면 뭐하나 내 맘처럼 되는 게 있던가요ㅎ 언제 이렇게 이성의 끈을 놓아보겠어요. 난 늘 감정을 숨겨야하는 엄마인걸ㅎ”이라며 “후회도 없고 미련도 없고 사랑스러운 마음만 가득 남았습니다♥ 이제 막방만 남겨두고 있네요. 우리 끝까지 즐겨봅시다 #송도로와줘서고마웠어”라고 덧붙였다.

공개된 사진에는 28기 여성 출연자들이 모여 다정하게 포즈를 취한 모습이 담겼다. 방송이 끝나가지만 여전히 끈끈한 우정을 이어가는 모습이 눈길을 끈다.

다만, 최근 임신 소식을 전한 정숙은 자리에 함께하지 못했다. 이에 네티즌들이 “정숙은 어디 있느냐”고 묻자, 현숙은 “사진으로만 접하시니 한 명이 없으면 궁금하시죠?ㅎㅎ 정숙님 이날 일찍 가셨어요:) 그래서 같이 찍은 사진이 별로 없어 아쉽네요”라고 답했다.

한편, ENA·SBS플러스 ‘나는 SOLO’는 28기 돌싱특집은 오는 12일 최종 선택이 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

