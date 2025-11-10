채시라, 김완선과 다정 투샷…환상의 동안 미모

배우 채시라가 가수 김완선와의 근황을 공개했다.

채시라는 지난 9일 본인 인스타그램에 "많은 고민 끝에 캔버스에 완성한 완선 축하해"라고 적고 사진을 올렸다.

사진에는 김완선 전시회를 찾은 채시라의 모습이 담겼다.

두 사람은 어깨동무를 한 채 은은한 미소를 지었다.

이를 본 누리꾼들은 "멋진 언니들의 투샷", "두 분의 만남까지도 최고의 아트" 등의 댓글을 올렸다.

갤러리 마리는 오는 13일까지 산울림의 김창훈과 김완선의 특별전 '아트 비욘드 페임(Art Beyond Fame)'을 연다.

음악으로 맺어진 두 가수가 40년의 세월을 넘어 미술로 이어지는 순간을 기록한 전시다. 김완선은 작품 10여점, 김창훈은 작품 100여 점을 선보인다.

한편 1984년 CF모델로 데뷔한 채시라는 1990년대 대표 톱스타다. '여명의눈동자'(1991~1992), '아들과 딸'(1992~1993) 등 다수의 드라마에서 활약했다.

데뷔 후 처음으로 무대에서 무용을 선보였다. 지난해 11월 서울무용제에서 한국의 명작무를 소개하는 '명작무극장' 프로그램 중 '정재만류 산조(청풍명월)' 무대에 올랐다.

