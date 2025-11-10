하승리·현우, 류진·공정환과 뜻밖의 가족 상봉 (‘마리와 별난 아빠들’)

하승리와 현우의 병원 생활에 먹구름이 드리운다.

오늘(10일) 저녁 방송되는 KBS 1TV 일일드라마 ‘마리와 별난 아빠들’(연출 서용수 / 극본 김홍주 / 제작 LI엔터테인먼트, 몬스터유니온) 21회에서는 엄병원에 첫 출근한 강마리(하승리 분)와 이강세(현우 분)가 뜻밖의 가족 상봉을 한다.

첫 출근 날, 마리와 강세는 산부인과 고문관이자 선배 의사 표도기(김영재 분)와 마주치며 긴장감을 드러낸다. 병원 입성 전부터 악연으로 얽힌 도기는 두 사람을 향해 의미심장한 미소를 지어 앞으로 펼쳐질 순탄치 않을 앞날을 예감케 했다.

오늘(10일) 방송에서는 첫 단추부터 삐걱거린 의국 생활에 난감해진 마리와 강세가 예상치 못한 인물들과 맞닥뜨린다. 마리의 이모부 진기식(공정환 분)과 강세의 형 이풍주(류진 분)가 동시에 등장하면서 두 사람의 앞에 또 한 번의 난감한 상황이 펼쳐진다.

풍주와 기식은 라이벌 의식을 감추지 못한 채 마리와 강세 앞에서도 끝없는 신경전을 벌인다. 이들의 관계가 아직 드러나지 않은 상황에서, 숨겨진 진실이 밝혀질 경우 어떤 폭풍이 몰아칠지 궁금증이 증폭된다.

마리와 강세 사이에는 이상기류가 포착된다. 풍주의 사무실을 나선 두 사람은 진지한 대화를 나누며 이전과는 다른 분위기를 풍긴다. 이 모습을 목격한 강민보(황동주 분)는 한껏 심각한 표정으로 세 사람 사이 어떤 일이 벌어질지 호기심을 더한다. 과연 이들을 기다리고 있는 사건은 무엇인지 오늘 방송을 통해 확인할 수 있다.

