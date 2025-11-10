이용대배드민턴발전협회 후원, 미국 배드민턴 동호인 대회 개최

이용대배드민턴발전협회 주관하고 후원하는 미국 배드민턴 동호인 대회가 지난 9일 미국 가든그로브시에서 개최되었다. LA 지역 최대규모 배드민턴 동호인 클럽인 ‘애너하임 배드민턴 클럽’ 창립 29주년을 기념하여 개최된 이번 행사에는 대회 참가자, 관람객 등 200여명이 넘게 참석하였고 한국에서는 최근 배드민턴 명예의 전당에 헌액된 이용대 선수와 전 한국 배드민턴 국가대표 김동욱 선수가 참석하여 즐거운 시간을 보냈다.

이번 대회는 이용대배드민턴발전협회를 비롯하여 요넥스, 롯데칠성음료, 한국야쿠르트, 정관장 등의 대기업 및 국내 여러 병원들이 후원하여 모든 참가자들에게 다양한 선물과 경품을 제공하였다.

한편 이날 행사에는 가든그로브 시청 관계자도 방문하여 협회 관계자들과 한국, 베트남 등 대규모 아시안 커뮤니티가 있는 가든그로브시에서 일회성 행사가 아닌 지속적인 문화 행사로 키우자는 논의를 하였다.

이용대배드민턴발전협회 이용대 이사장은 "한국에서는 안세영 선수로 인해 배드민턴 인기가 날로 커져가고 있고 다음 올림픽이 개최되는 LA에서도 여러 한국선수들의 좋은 성적이 기대되는 만큼 계속해서 미국 내 배드민턴 인기를 높이기 위해 다양한 행사를 준비하겠다”라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

