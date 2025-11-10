10년 뒤 부산은? 시민 60.8% “해양 K-관광·문화도시” 선택

부산시민 다수는 향후 부산의 발전 방향을 산업·물류 중심의 전통 공업도시가 아닌, 세계인이 찾는 해양 K-관광·문화도시로 전환해야 한다고 응답한 것으로 나타났다.

정연욱 국민의힘 의원실이 지난 6일 부산 시민 1009명을 대상으로 실시한 ‘부산 미래전략 설문조사’에서 10년 뒤 바람직한 부산의 도시 이미지로 ‘해양 K-관광·문화도시’를 선택한 비율이 60.8%로 가장 높았으며 ‘산업·물류 중심 전통 공업도시’ 응답은 19.6%에 그쳤다.

문화·관광 중심도시 추진에 대한 동의도 88.3%로 높았다. 도시 경쟁력 강화를 위한 가장 현실적인 방안으로는 ‘문화·관광 도시로의 전환’이 63.1%로 1위였고, 부산의 성장 전략으로는 ‘해양축제와 K-컬처를 결합한 도시브랜드 강화’ 46.5%, ‘K-콘텐츠·관광산업 육성’ 28.8%가 뒤를 이었다. 제조·물류 중심 경제 유지 응답은 20.4%였다. 시민 여론은 산업 기반 유지보다는 문화·관광 기반 확장을 중심으로 한 도시 전략 전환이 필요하다는 방향을 보이고 있다.

우선 투자 분야에서도 같은 흐름이 확인됐다. ‘교통·주차·숙박 등 관광 편의 개선’ 39.4%, ‘K-컬처 인프라 투자’ 38.7%였으며, 제조·항만·물류 인프라 투자는 19.2%였다. 특히 청년층은 편의 개선과 문화 인프라 투자를 동시에 높은 비율로 선택했다. 문화·관광 분야 투자의 지역경제·일자리 창출 효과에 대해서는 76.5%가 ‘효과가 있다’고 응답했다. 설문조사는 ±3.1%p 오차 범위 내에서 실시됐다.

이러한 조사 결과를 바탕으로 정 의원은 10일 오전 10시 부산 광안신협 신사옥 6층에서 ‘가자! 문화관광수도 부산’ 정책토론회를 열었다. 박형준 부산시장이 토론자로 참석하고 청년 창작자, 지역 상인, 예술인, 관광업 종사자 등 시민 10여명이 참여해 현장의 문제와 정책 전환 방향을 직접 논의했다.

정 의원은 “부산의 관광은 ‘오는 도시’에서 ‘머무는 도시’로 전환해야 한다는 시민 인식이 분명하게 나타났다”며 “부산의 힘은 거대한 시설이 아니라 그곳을 살아온 사람들의 시간이 만든다”고 말했다. 이어 “박형준 시장과 함께 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만들겠다. 부산이 세계인이 찾는 해양 문화관광도시로 자리 잡을 수 있도록 정책적 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

