농구협회, 3대3 남자농구 국가대표 트라이아웃 개최

대한민국농구협회가 3대3 남자농구 국가대표 선발을 위한 트라이아웃을 개최한다.

협회는 오는 15일부터 16일까지 이틀간 홍익대학교사범대학부속고등학교 체육관에서 2025 코리아 3대3 올팍투어 최강전 겸 국가대표 트라이아웃을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 트라이아웃은 지난 8월 협회가 발표한 2026년 3대3 농구 국가대표 선발 계획에 따라 진행된다. 협회가 주최·주관하는 3대3 대회인 2024~2025 코리아 3대3 올팍투어 또는 2025 KBA 3대3 코리아 투어에 1회 이상 출전한 선수만 참가 자격을 얻는다. 지난 9월 열린 제4차 3대3 경기력향상위원회에서는 트라이아웃 참가 예비 명단 16인을 확정했다.

협회는 이번 트라이아웃을 통해 2026 아시아컵과 아이치·나고야 아시안게임 등 주요 국제대회 출전을 목표로 대표팀을 꾸릴 계획이다. 현장에는 3대3 경기력향상위원회 위원과 남녀 3대3 국가대표팀 감독 등 전문가들이 평가위원으로 참여한다. 평가 결과를 바탕으로 추후 국가대표 최종 명단이 확정된다.

