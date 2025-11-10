한혜진, 유튜브 채널 해킹 논란 직접 입장 밝혀…“빠른 복구 위해 최선 다할 것”

모델 한혜진. 사진 = 한혜진 SNS 계정

모델 한혜진이 유튜브 채널 해킹 피해와 관련해 입장을 밝혔다.

한혜진은 10일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리며 “제 유튜브 채널이 해킹 피해를 입었다”고 밝혔다. 그는 “11월 10일(월) 새벽 시간대에 제 채널에서 코인 관련 라이브 방송이 송출되었다는 사실을 오늘 아침 8시쯤 제작진과 주변분들의 연락을 통해 알게 됐다”며 “현재 유튜브 측에 공식적으로 이의 신청을 제출했고, 채널의 조속한 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취한 상태이며 답변을 기다리고 있다”고 전했다.

이어 한혜진은 “새벽 시간대에 송출된 해당 방송은 저나 채널 제작진의 의도와는 무관한 방송으로 저희가 송출한 콘텐츠가 아님을 분명히 말씀드린다. 혹시라도 그 방송을 통해 피해를 입으신 분들이 없길 진심으로 바란다”고 덧붙였다.

또한 그는 “그동안 콘텐츠 하나하나를 애정을 담아 직접 기획하고 만들어온 채널이라 너무 속상하고 황망한 마음뿐”이라며 “다시 한 번 구독자 여러분들과 이용자분들께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다. 채널의 빠른 복구를 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

앞서 한혜진의 유튜브 채널에서는 이날 새벽 코인 관련 라이브 방송이 송출돼 구독자들이 당황했으며, 누리꾼 사이에서는 채널 해킹 가능성이 제기됐다. 이후 한혜진의 유튜브 채널은 결국 삭제된 상태다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

