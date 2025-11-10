‘싱어게인3’ 강성희, 4년 만에 새 싱글 ‘그런데말야’ 공개

가수 강성희. 사진 = 뮤직팜엔터테인먼트

가수 강성희가 오랜 공백을 깨고 4년 만에 새 앨범으로 돌아왔다.

‘싱어게인3’ 톱7 출신인 강성희의 새 싱글 ‘그런데말야’가 10일 낮 12시 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.

이번 앨범은 인생의 큰 상실을 겪은 뒤, 다시 노래할 용기를 얻은 강성희의 진심을 담았다. “행복하게 노래해 달라”는 주변의 따뜻한 응원에 힘입어 다시 무대에 선 그의 이야기가 고스란히 녹아있다.

앨범에는 타이틀곡 ‘그런데말야’와 ‘사랑받고 싶었을 뿐야’ 총 2곡이 수록됐다. 타이틀곡 ‘그런데말야’는 “별을 보며 바다를 보며 달을 보며 그리워 그리워”라는 후렴구의 가사처럼, 닿지 못한 말들이 그리움이 되어 오래 머무는 마음을 섬세하게 그려낸 곡이다.

특히 강성희가 직접 작사한 가사에 ‘싱어게인3’ 톱10 멤버들의 멜로디가 더해져 곡의 완성도를 높였다. 서로의 우정과 진심이 담긴 따뜻한 하모니가 곡의 감동을 배가시킨다.

수록곡 ‘사랑받고 싶었을 뿐야’는 나의 것이 아님을 알면서도 쉽게 놓을 수 없는 마음을 블루지한 리듬 위에 담아낸 곡이다. 강성희 특유의 깊은 음색이 돋보이며, 바로 옆에서 속삭이듯 전해지는 보컬이 인상적이다. 여기에 피아노와 기타의 따뜻한 사운드가 조화를 이루며 진한 여운을 남긴다.

강성희는 1997년 인디밴드를 시작으로 2014년 신촌블루스 보컬로 활동하였으며 2024년 JTBC '싱어게인3'에 출연하며 현재까지 음악 활동을 이어오고 있다.

한편, 강성희는 오는 21일 오후 7시 홍대 구름아래 소극장에서 2025 단독 콘서트 ‘그런데 말야’를 개최한다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

