인어미닛, 첫 EP 발매 기념 도쿄 릴리스 이벤트 진행

인조 보이그룹 인어미닛(IN A MINUTE/재준 준태 현엽)이 일본에서 릴리스 이벤트를 이어간다.

인어미닛은 오는 11일부터 16일까지 일본 도쿄에서 첫 번째 EP ‘BGM : HOW WE RISE-PLAY’ 발매 기념 릴리스 이벤트를 진행한다. 지난달 오사카를 찾아 감각적인 음악과 퍼포먼스로 강렬한 인상을 남겼던 이들은 도쿄를 찾아 기세를 이어간다.

지난 8월 발매된 인어미닛의 첫 EP ‘BGM : HOW WE RISE - PLAY’는 세상 앞에 선 세 멤버의 출사표를 담아낸 앨범으로 타이틀곡 ‘How We Do’를 통해 목표와 무대에 대한 열정과 갈증, ‘남들과 조금 다르더라도 우리 방식대로 나아간다’는 메시지를 전했다.

전 멤버가 싱어송라이팅 능력을 갖추며 뛰어난 역량을 증명해온 인어미닛은 이날 공연을 통해 한층 더 업그레이드된 가창력과 퍼포먼스로 글로벌 시장을 사로잡을 것을 예고했다.

한편, 인어미닛은 지난 6월부터 매달 1곡씩 월간 프로젝트 ‘월간미닛’을 발표하며 꾸준히 음악 활동을 이어가고 있다.

