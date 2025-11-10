女 사브르 에이스로 우뚝 선 전하영, 알제리 월드컵서 개인·단체전 석권… 유니버시아드 이어 연속 2관왕

한국 여자 펜싱 사브르 대표팀의 윤소연(왼쪽부터), 서지연, 김정미, 전하영이 2025 알제리 알제 남녀 사브르 국제월드컵 단체전에서 금메달을 따고 기념촬영을 하고 있다. 사진=대한펜싱협회 제공

뜨거운 상승세를 이어간다.

대한펜싱협회는 10일 알제리 알제에서 열린 2025 알제리 알제 남녀 사브르 국제월드컵대회 여자 사브르 단체전에서 한국 대표팀이 금메달을 획득했다고 밝혔다.

‘에이스’ 전하영(서울특별시청)은 개인전과 단체전에서 모두 우승을 차지하며 2관왕에 올랐다. 전하영은 지난 7월 라인-루르 하계세계대학경기대회에서도 개인·단체전 2관왕을 차지했고, 이번 성과로 또 한 번 상승세를 이어갔다. 특히 국제펜싱연맹(FIE)의 2025~2026시즌 첫 대회에서 거둔 성과라는 점에서 더욱 의미가 크다.

대회 마지막 날 열린 여자 사브르 단체전에서 전하영을 비롯해 윤소연(대전광역시청), 서지연, 김정미(이상 안산시청)으로 구성된 여자 사브르 국가대표팀은 부전승으로 16강에 올랐다. 16강에서 베네수엘라를 만나 45-29로 승리하며, 단체전 첫 경기를 기분 좋게 시작했다. 이후 8강에서 상대한 독일 역시 45-37로 승리했고, 준결승에서 프랑스를 상대로 45-43 승리하며 결승에 올랐다.

전하영. 사진=대한펜싱협회 제공

적수는 중국을 꺾고 올라온 헝가리였다. 대표팀은 매 라운드 승리하며 경기를 안정적으로 이끌어 갔고, 마지막 주자로 나선 전하영이 침착하게 마무리하며 45-39로 승리, 시즌 첫 월드컵대회 단체전에서 포디움 가장 높은 곳에 올랐다.

같은 날 열린 남자 사브르 단체전에서는 아쉽게도 8강에서 AIN(개인중립자격선수)팀에 44-45로 석패해 6위로 대회를 마쳤다.

한편, 지난 8일 열린 남자 사브르 개인전에서는 2024 파리올림픽 이후 약 1년 만에 국제 무대에 복귀한 오상욱(대전광역시청)이 3위를 기록했다. 준결승에서 2024 파리올림픽 결승전 상대였던 파레스 페르자니(튀니지)를 만나 접전 끝에 14-15로 석패했다. 패배는 아쉽지만, 공백기를 딛고 다시금 기량을 점검한 것은 물론 2026 아이치-나고야 아시안게임과 2028 LA올림픽을 향한 본격적인 준비에 나섰다.

사진=대한펜싱협회 제공

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

