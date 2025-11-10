광주 세차 전문가 출장 업체 광주콜세차, 친환경 세차 서비스 제공

이미지=광주동구지역자활센터(광주콜세차)

광주동구지역자활센터(센터장 이수정) 광주콜세차사업단은 광주광역시 전 지역에 세차 전문가 출장이 가능한 '광주콜세차'가 친환경 세차 서비스를 제공하고 있다고 10일 밝혔다.

광주콜세차는 광주광역시 동구지역자활센터의 자활근로사업단이다. 자활근로사업단은 근로 능력이 있는 저소득층에게 집중적·체계적인 자활지원서비스를 제공함으로써 자활의욕 고취 및 자립능력 향상을 지원하는 사업이다.

특히 기초수급자 및 차상위계층의 자활 촉진에 필요한 사업을 수행하는 핵심 인프라로서의 역할을 수행하고 있다.

자활근로사업단으로 시작한 광주콜세차는 동종·협력 업체의 아낌없는 지원을 바탕으로 빠르게 성장했다. 정기 직무교육시행과 자동차 카케어자격증을 획득하는 것은 물론 세차 기술 연구를 통해 수준 높은 세차 서비스를 제공 중이다.

무엇보다 광주콜세차는 친환경 세차 서비스를 제공하고 있다. 물없이 세차하는 워터리스 방식으로 100% 천연원료인 카르바우바를 사용, 친환경 세차 방법을 선보이고 있다. 또한 명품스팀세차부터 신개념 코팅세차 등 다양한 세차 방법으로 기스 걱정 없는 세차 서비스를 제공하고 있다.

출장 전문 업체인 만큼 희망하는 시간과 장소에 방문하여 신속한 세차 서비스를 제공하는 등 고객의 시간을 아껴준다는 점에서도 인기가 높다. 차 1대당 세차 시간은 약 30분 정도 소요된다.

한편 광주동구지역자활센터는 보건복지부지정기관으로 현재 출장세차 광주콜세차를 비롯해 경로당급식배송 우리동구밥집 등 14개 자활사업 단과 두껍베이커리, 집수리공동체, (유)D커피스토리, (유)바로드림 등 4개 자활기업을 운영하며 주민들의 자립 기반 조성과 지역사회 환원 활동을 지원 중이다.

