서울시체육회, 광복 80주년 기념 호국보훈 트레킹 성황리 개최

사진=서울시체육회 제공

서울시체육회는 9일 광복 80주년을 기념해 ‘2025 한강명산트레킹’의 마지막 회차로 열린 호국보훈 테마 트레킹을 성황리에 마무리했다.

이번 행사는 서울 도심 속 자연에서 시민들이 걸음을 통해 역사와 자연을 동시에 체험할 수 있도록 기획되었으며, 광복과 국가를 위해 헌신한 순국선열과 호국영령의 희생정신을 되새기는 시간으로 꾸며졌다.

서울시체육회는 올해 한강명산트레킹 사업을 통해 총 다섯 차례의 시민 트레킹 행사를 진행했으며, 이번 호국보훈 테마 트레킹을 끝으로 2025년도 프로그램을 성공적으로 마무리했다.

이날 트레킹은 용마폭포공원에서 출발해 용마산 정상과 망우산 사색의 길을 지나 망우역사문화공원까지 이어지는 약 6.5㎞ 구간에서 진행됐다. 행사에는 서울시민 600여명이 참여해 늦가을 정취 속에서 건강한 발걸음을 내디뎠다. 나아가 마지막 종착지인 망우역사문화공원에서는 독립운동가와 문화예술인들의 묘역을 참배하고 묵념의 시간을 가지는 등 광복의 의미를 되새겼다.

서울시체육회 강태선 회장은 “광복 80주년을 기념해 시민들이 트레킹을 통해 서울의 아름다운 자연과 함께 나라를 위해 헌신한 선열들의 뜻을 되새길 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 체육을 통해 시민들이 함께 소통하고 공동체 정신을 나눌 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

