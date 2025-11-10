‘KBL 프렌즈’ 신규 캐릭터 선정 팬 투표 10일부터

사진=KBL 제공

KBL은 10일부터 16일까지 KBL 프렌즈 신규 캐릭터를 선발하는 팬 투표를 진행한다고 밝혔다.

KBL 프렌즈는 2022년 KBL 출범 25주년을 기념해 동물과 농구 포지션을 활용해 만든 KBL 자체 캐릭터다. 크블몽, 농곰이, 바스래빗, 블린, 공아지가 처음 공개됐고, 이후 팬 투표를 통해 식스맨 캐릭터인 공냥이가 추가 선발됐다.

이번 신규 캐릭터는 각각 카피바라와 쿼카를 활용해 제작됐으며, 신인선수만의 풋풋함과 패기라는 콘셉트를 담았다. 2025 KBL 신인선수 드래프트에 맞춰 진행되는 만큼 농구팬이 감독이 되어 신인 선수를 선발한다는 의미로 팬 투표를 진행하게 됐다.

팬 투표는 KBL 통합 홈페이지 내 Polls 게시판에서 참여할 수 있으며 투표에 참여한 팬 중 추첨을 통해 티빙 구독권과 공아지 미니키링을 경품으로 증정한다. 투표 결과는 추후 KBL 프렌즈 전용 인스타그램 계정에서 공개될 예정이다.

한편, KBL은 이번 KBL 프렌즈 신규 캐릭터 선발을 통해 농구팬들과의 소통을 강화하고 농구장을 찾는 팬들에게 다양한 즐거움을 제공할 계획이다. 선발된 신규 캐릭터를 활용한 MD 상품을 출시할 예정이며 KBL 프렌즈 전용 인스타그램 계정을 통해 다양한 프로모션을 준비하고 있다.

