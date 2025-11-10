솔레어 리조트, 글로벌 홍보대사로 현빈 발탁

필리핀 마닐라 솔레어 리조트(Solaire Resort)가 배우 현빈을 새로운 글로벌 홍보대사로 발탁했다고 10일 밝혔다.

현빈은 앞으로 글로벌 홍보대사로서 한국은 물론 필리핀과 세계 각지에서 솔레어 리조트의 문화 및 엔터테인먼트 서비스를 강화하기 위한 다양한 홍보 활동을 펼칠 예정이다.

첫 시작으로 솔레어만이 선사할 수 있는 따뜻함, 기쁨, 럭셔리함이 더해진 필리핀의 크리스마스 매직을 현빈의 시선으로 완벽하게 담아낸다. 솔레어는 연말을 맞아 모든 곳에서 풍요로움과 유대감이 어우러진 축제 같은 원더랜드로 변모한다.

한편, 솔레어 리조트는 현빈과의 파트너십을 기념, 한국 여행객들에게 풍요로움과 감동이 넘치고 매 순간이 의미로 가득 찬 특별한 연말연시를 선사하기 위해 기간 한정 스페셜 패키지를 선보인다.

실속 패키지는 객실, 2인 조식 뷔페, 공항 왕복 차량 서비스를 포함해 1박당 약 19만6000원부터 예약 가능하다. 이밖에 다이닝 크레딧을 제공하는 프리미엄 밸류 패키지, 럭셔리 스위트 패키지 등 다양한 상품이 마련됐다.

현빈과의 파트너십을 통한 솔레어 리조트의 새로운 캠페인 영상은 공식 홈페이지, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 다양한 채널을 통해 곧 공개될 예정이다. 자세한 문의 및 예약은 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

