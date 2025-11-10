또 빛난 ‘택배 크로스’… PSG 줄부상 속 빛나는 이강인의 발끝

PSG 이강인. 사진=AP/뉴시스

PSG에서의 100번째 경기, 이강인이 화끈한 도움으로 빛냈다. 부상자에 허덕이고 있는 PSG의 희망으로 떠오른다.

이강인은 10일 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에서 열린 2025∼2026 프랑스 리그1 12라운드 올랭피크 리옹과의 원정 경기에 선발 출전해 결승골에 도움을 올리며 팀의 3-2 승리에 결정적인 역할을 했다.

올 시즌 리그 처음이자 공식전 두 경기 연속 도움이다. 지난 5일 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 바이에른 뮌헨(독일)과 홈 경기에서 시즌 첫 도움을 올렸다. PSG 유니폼을 입고 나선 100번째 경기를 스스로 자축했다. 이강인의 올 시즌 성적은 공식전 15경기 1골 2도움이다.

입지를 조금씩 넓혀간다. 이강인은 올 시즌 PSG의 강력한 스쿼드에 밀려 로테이션 자원으로 분류됐다. 특히 시즌 초반에는 짧은 출전 시간 탓에 공격포인트에 집중할 여유가 없었다. 하지만 번뜩이는 경기력으로 조금씩 시간을 늘렸다. 최근 팀 주축인 우스만 뎀벨레와 데지레 두에가 부상으로 빠지자 PSG는 이강인을 선택했다. 이강인은 공격포인트로 기대에 부응했다.

가장 필요한 순간, 이강인의 발이 번쩍였다. 2-2로 맞선 후반 추가시간 5분이었다. 이강인이 왼쪽에서 올린 크로스가 문전의 주앙 네베스에게 향했다. 네베스가 그대로 헤더로 골망을 흔들었다. 직전 뮌헨전에 이어 2경기 연속 둘의 합작품이 나왔다.

풀타임을 뛴 이강인은 도움 1개와 유효슈팅 1회, 패스 성공률 88%(50회 시도 44회 성공), 기회 창출 2회, 크로스 성공률 83%, 긴 패스 성공률 100% 등을 기록하며 뛰어난 세부 지표를 보여줬다. 호평이 이어졌다. 축구 통계 사이트 풋몹은 이강인에게 팀에서 5번째로 높은 평점 7.8을 줬다. 소파스코어 역시 5번째 높은 평점 7.1을 부여했다.

소속팀 일정을 마친 이강인은 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀에 합류한다. 대표팀은 오는 14일 대전월드컵경기장에서 열리는 볼리비아전을 시작으로 11월 A매치 2연전에 나선다. 오는 18일 서울월드컵경기장에서 가나와 맞붙는다.

