‘당신이 죽였다’ 두 얼굴의 장승조, 소름돋는 열연

‘당신이 죽였다’ 장승조가 소름 돋는 두 얼굴의 악인으로 시청자를 경악하게 했다.

지난 7일 공개된 ‘당신이 죽였다’는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다. 장승조는 극 중 사회적으로는 모두에게 인정받지만 아내에게는 자유를 허락하지 않는 남편 노진표와 그와 같은 얼굴을 하고 있지만 정반대의 분위기를 풍기는 장강 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

노진표(장승조)는 단정한 외모와 뛰어난 능력 뒤로 아내에게 비정상적으로 집착하고 폭력적인 모습을 숨기고 있는 인물. 그에게서 벗어나려는 아내의 시도를 번번이 좌절케 하며 이유 없는 폭력으로 희수(이유미)의 숨통을 조이면서도 자신의 사회적 체면만을 생각하는 소름 끼치는 악인으로 극을 긴장감 속에 머물게 했다. 특히 거실 한복판에 홈캠을 두고 24시간 아내를 감시하는가 하면 아내의 일거수일투족을 통제하려는 노진표의 행동은 그의 통제광적인 면모를 드러내며 보는 이들을 경악하게 했다.

그런 그를 살해하려는 아내 앞에 그와 같은 얼굴을 한 장강(장승조)이 등장한다. 외모는 같지만 순박하고 어수룩한 모습으로 노진표를 대체할 수 있는 인물로 떠오른다. 노진표와 장강 두 인물 사이 간극을 극대화 시킨 건 눈빛부터 달리하고 같은 외모에서도 상반된 분위기를 자아낸 장승조의 열연이었다.

장승조는 섬세한 캐릭터 표현력으로 노진표와 장강의 대비를 과감하게 그렸다. 그간 다양한 작품을 통해 쌓아온 장승조의 연기 내공은 눈빛, 호흡, 태도까지 캐릭터의 내면을 깊이 있게 구현해 냈다. 여기에 장강 캐릭터의 조선족 어투까지 완벽하게 소화한 장승조의 디테일한 캐릭터 변주는 각 캐릭터의 양면성을 극대화함과 동시에 그를 향한 의심의 끈을 놓지 못하게 만들며 이어질 전개 속에서 마주할 결말을 궁금하게 만들었다.

그야말로 장승조의 연기 차력쇼를 보듯 노진표의 등장에서는 희수가 느낄 공포와 경멸의 감정을 시청자에게도 동기화시켰고 보는 이들의 숨통을 함께 조여가며 극 전반의 긴장감을 최대치로 이끌었다. 때문에 같은 얼굴의 장강의 등장이 시청자에게도 하나의 기회로 느껴지며 극을 끝까지 보게 하는 힘을 발휘했다. 여기에 극 말미로 갈수록 더해지는 장승조의 연기 변주는 한계 없는 악의 얼굴을 새롭게 띄며 배우를 넘어 캐릭터만으로 완전한 이입을 일으키는 압도적 몰입감을 선사했다.

