듣는 맛에 보는 맛까지…DKZ, 치명적 매력

그룹 DKZ(디케이지)가 'Replay' 할 수밖에 없는 안무 연습 영상을 선보였다.

DKZ는 지난 9일 공식 유튜브 채널을 통해 미니 3집 타이틀곡 'Replay My Anthem'의 안무 연습 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 DKZ는 편안한 사복 차림으로 등장, 과감한 에너지와 치명적인 분위기를 아우르며 보는 이들을 압도했다. 실제 무대를 방불케 하는 오차 없는 군무와 섬세한 완급 조절로 절제된 섹시미를 과시했다.

'Replay'가 반복되는 가사에 맞춰 손가락을 돌리는 포인트 안무를 비롯해 다채로운 페어 구성으로 보는 맛을 더했다. DKZ 특유의 디테일한 퍼포먼스 감각이 발휘, 여유로운 제스처와 무대 매너로 높은 몰입도를 선사했다.

한편, DKZ는 지난달 31일 미니 3집 'TASTY'를 발매, 다양한 장르의 곡들을 수록해 듣는 재미가 가미된 '맛있는' 음악을 들려줬다. 확장된 음악 세계 속에 풍부한 감정선이 더해진 DKZ표 풀코스 '음악 만찬'을 선사하며 본격 새로운 챕터의 시작을 알렸다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]